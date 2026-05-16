Electrocasnicul care tare rupe la bani în fiecare lună. Plătești 50 lei pentru el lunar și nici nu îți dai seama unde se duc banii

De: Denisa Crăciun 16/05/2026 | 16:36
Electrocasnicul care costă mult
Facturile la curent au crescut în ultimii ani, însă asta nu îi oprește pe români să folosească în continuare electrocasnicele folositoare. Dacă unele dintre ele nu au un consum atât de mare, ei bine un electrocasnic utilizat frecvent poate duce la costuri uriașe neașteptate.

Frigiderul, mașina de spălat și multe alte electrocasnice sunt nelipsite de la casa fiecărui om. Cu toate acestea, este bine ca atunci când le alegem să fim atenți la clasa energetică la care se încadrează. Cele inferioare, precum clasa B sau C produce un consum mai are. Deși multe aparate electrocasnice sunt folosite în fiecare zi, unul dintre ele, care are o rată de utilizare în medie de 12 ori pe lună generează facturi costisitoare.

Electrocasnicul cu un consum neașteptat

Aparatele electrocasnice sunt indispensabile. Pentru ele, în fiecare lună se emit facturi la energie electrică. În ultimul an, prețurile s-au schimbat semnificativ, iar un factor care a contribuit în mare măsură este războiul care are loc în Orientul Mijlociu. Unele companii au introdus și un interval orar în care costul pentru consum este mai mic. Chiar și așa, aparatele sunt folosite frecvent. Deși te-ai gândi că frigiderul este cel care duce la o factură mai mare și asta pentru că este utilizat în permanență, lucrurile nu stau așa.

Unul dintre cele mai costisitore electrocasnice este chiar mașina de uscat rufe cu condensare clasică. Modelele mai vechi sunt și mai periculoase în acest caz, în special cele din clasa inferioară, adică B și C. Acestea folosesc o rezistență electrică și consumă mai mult. În medie, pentru un ciclu de uscare se consumă 3.5 kWh.

Consumul lunar pentru mașina de uscat rufe

Tot mai mulți români aleg să folosească mașina de uscat rufe. Principalele motive sunt reducerea timpului de uscare, dar și lipsa unui spațiu potrivit pentru un uscător de rufe clasic. O familie utilizează în medie lunar de 12 ori aparatul electrocasnic, mai exact de trei ori pe săptămână. Dacă consumul pentru un ciclu este de 3.5 kw calculul este unul simplu: 12 utilizări × 3.5 kWh = 42 kWh. Astfel, pentru un tarif de 1.2 lei (kWh), înseamnă că plătim pe lună 42 × 1.2 = 50 de lei. Mulți dintre utilizatori nici nu își dau seama de costul ridicat produs de mașina de uscat rufe.

