Ce se întâmplă dacă pui un prosop pe ușa mașinii de spălat vase, la finalul ciclului. Experții spun că ai procedat greșit

De: Daniel Matei 14/05/2026 | 07:50
Mulți oameni obișnuiesc să pună un prosop în ușa mașinii de spălat vase după terminarea ciclului de spălare, convinși că astfel vasele se vor usca mai repede. Însă experții spun că acest truc popular nu este doar inutil, ci poate provoca și probleme aparatului electrocasnic.

Potrivit Good Housekeeping, metoda a devenit populară în perioada în care modelele mai vechi de mașini de spălat vase nu aveau sisteme eficiente de uscare. În prezent, majoritatea aparatelor moderne sunt concepute să elimine singure umezeala prin ventilație, condensare sau funcții automate de deschidere a ușii.

„Ideea prosopului pus în ușa mașinii de spălat vase provine în principal de la modelele vechi care nu uscau suficient de bine și aveau nevoie de ajutor pentru eliminarea aburului”, a explicat Noah Pinsonnault, specialist în testarea produselor de curățenie pentru Good Housekeeping.

Experții avertizează că prosopul poate împiedica închiderea corectă a ușii și poate pune presiune suplimentară pe garniturile aparatului, ceea ce, în timp, poate duce la scurgeri sau uzură prematură.

În plus, materialul textil poate reține aburul fierbinte în interior și crește riscul de arsuri atunci când utilizatorii deschid mașina imediat după terminarea ciclului.

De ce vasele rămân ude după spălare

Specialiștii spun că problema vaselor umede ține de cele mai multe ori de modul în care este încărcată mașina de spălat vase sau de lipsa soluției de clătire (rinse aid).

Experții recomandă folosirea funcțiilor speciale de uscare, precum „Extra Dry” sau „Dry Boost”, acolo unde acestea există. De asemenea, paharele și bolurile ar trebui așezate înclinat pentru ca apa să se poată scurge mai ușor.

Un alt sfat important este utilizarea soluției de clătire chiar și atunci când detergentul conține deja astfel de ingrediente. Aceasta ajută apa să nu rămână sub formă de picături pe suprafața vaselor și reduce petele sau umezeala rămasă după spălare.

Specialiștii spun că, în locul trucurilor improvizate cu prosoape, întreținerea corectă a mașinii de spălat vase și încărcarea eficientă a acesteia sunt cele mai bune soluții pentru vase curate și uscate.

