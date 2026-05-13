Acasă » Știri » De ce miroase urât în baie chiar dacă e curată. Greșelile frecvente care creează mirosuri neplăcute

De ce miroase urât în baie chiar dacă e curată. Greșelile frecvente care creează mirosuri neplăcute

De: Daniel Matei 13/05/2026 | 06:10
De ce miroase urât în baie chiar dacă e curată. Greșelile frecvente care creează mirosuri neplăcute
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Este firesc ca baia să miroasă, pur și simplu nu ai cum să eviți complet asta. Însă, dacă există mirosuri constante, care nu sunt cele obișnuite (de exemplu, miros de mucegai sau de ou stricat), este foarte probabil ca motivul să fie unul neașteptat.

Din cauza umezelii și a proliferării bacteriilor în acest spațiu, este ușor ca mirosuri persistente să se dezvolte, unele pe care nu le poți elimina sau chiar identifica cu ușurință, potrivit Good Housekeeping.

Scurgerile înfundate

Fie că vorbim despre duș sau chiuvetă, părul și depunerile de săpun se pot acumula și bloca țevile, producând mirosuri neplăcute și persistente. În funcție de cât de mult păr pierzi și de produsele pe care le folosești (săpunul solid provoacă mai rapid blocaje decât variantele lichide), această problemă se poate agrava rapid, dar poate fi rezolvată relativ ușor.

În primul rând, purtând mănuși, îndepărtează ce poți de la suprafață. Blocajele obișnuite pot fi apoi rezolvate turnând 125 g de bicarbonat de sodiu în scurgere, urmat de 125 ml de oțet alb distilat. Pune deasupra o lavetă umedă și lasă amestecul să reacționeze timp de 5 minute, apoi clătește cu apă.

Dacă acest lucru nu funcționează sau dacă este vorba despre un blocaj sever, poți folosi un șarpe pentru țevi pentru a scoate reziduurile. În viitor, este recomandat să folosești un capac de protecție pentru scurgere, care să rețină firele de păr.

O altă alternativă este un produs chimic de desfundare, însă acesta nu trebuie turnat peste amestecul de oțet dacă există deja un blocaj, deoarece multe astfel de produse conțin înălbitor, iar combinația poate produce o reacție chimică ce eliberează gaz periculos.

Prosoape cu miros de mucegai

Prosoapele pot începe să miroasă neplăcut dacă nu sunt spălate în mod regulat. Pentru că absorb multă apă, ele devin un mediu ideal pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor în timpul uscării lente, ceea ce duce la apariția unui miros specific de umezeală. În unele cazuri, acest miros se poate transfera chiar pe mâini și pe corp atunci când sunt folosite.

Se recomandă spălarea prosoapelor la temperatura cea mai ridicată permisă de eticheta de întreținere, ideal la 60°C, dacă este posibil, pentru a elimina bacteriile. Detergentul bio oferă cele mai bune rezultate, însă trebuie folosit cu moderație, deoarece o cantitate prea mare poate duce la prosoape cu miros neplăcut, din cauza clătirii insuficiente. În mod similar, utilizarea excesivă de balsam poate afecta capacitatea materialului de a absorbi apa. Prosoapele de baie ar trebui spălate după 3-4 utilizări, iar încăperea trebuie să fie bine ventilată în timpul uscării lor.

Suportul de periuțe – un „magnet” pentru bacterii

Suportul pentru periuțele de dinți este un adevărat punct fierbinte pentru bacterii. Gândindu-te la utilizarea zilnică, acesta acumulează pastă de dinți, salivă și apă, care în timp formează o substanță lipicioasă și cu miros neplăcut. Problema este că periuța de dinți este introdusă în acest suport de fiecare dată când este folosită.

Nu este un gând plăcut, dar chiar și cele mai bune periuțe electrice de dinți pot deveni un mediu propice pentru bacterii, în special sub capul detașabil. Saliva și pasta de dinți, precum și apa de la robinet, se pot acumula în acea zonă, iar în timp se poate forma un mucegai negru și lipicios. Așadar, dacă ai observat un miros neplăcut doar în timp ce te speli pe dinți, acesta ar putea fi sursa.

Nu este ușor de îndepărtat, deoarece zona este foarte strâmtă. Însă, dacă ai folosit suficient de mult capul periuței încât să apară astfel de depuneri, poate fi momentul să îl înlocuiești oricum (se recomandă schimbarea lui la fiecare trei luni).

Covorașul de lângă toaletă

Covorașele de toaletă pot proteja podeaua de stropi, însă dacă nu sunt spălate regulat, este foarte posibil să calci pe reziduuri de urină de fiecare dată când intri în baie. Evident, în timp acestea încep să dezvolte mirosuri neplăcute, iar acumularea de umezeală și reziduuri în material creează condiții ideale pentru apariția mucegaiului și a bacteriilor. Situația devine și mai neplăcută dacă te gândești că aceste bacterii pot fi apoi răspândite prin toată casa.

Covorașele de toaletă ar trebui spălate săptămânal, la un ciclu fierbinte (ideal 60°C, dacă eticheta permite). De asemenea, se poate folosi un dezinfectant pentru rufe, care ajută la eliminarea bacteriilor și la reducerea mirosurilor persistente.

CITEȘTE ȘI:

7 lucruri pe care trebuie să le arunci înainte să te muți, potrivit unui expert în organizare. Care este motivul?

Cel mai murdar obiect din baia ta, potrivit specialiștilor. Nu, nu este toaleta!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După concediere și divorț, celebrul fost fotbalist iubește din nou. Noua parteneră seamănă izbitor cu fosta soție
Știri
După concediere și divorț, celebrul fost fotbalist iubește din nou. Noua parteneră seamănă izbitor cu fosta soție
Câte mii de euro a primit eliminata Coco, din partea Pro TV, pentru cele 19 săptămâni de chin la Desafio
Știri
Câte mii de euro a primit eliminata Coco, din partea Pro TV, pentru cele 19 săptămâni de chin…
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu 100 mil. € în 2020 nu are avizele tehnice și de siguranță de la Autoritatea Feroviară Română
Gandul.ro
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor Kremlinului la adresa lui Putin
Adevarul
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor...
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu și Garcea? Unde e mai ieftin și ce spun clienții
Click.ro
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Ambasadorul Ucrainei la București: Am crescut producția de vehicule blindate cu 488%. Mesajul transmis României
Promotor.ro
Ambasadorul Ucrainei la București: Am crescut producția de vehicule blindate cu 488%. Mesajul transmis României
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
go4it.ro
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu 100 mil. € în 2020 nu are avizele tehnice și de siguranță de la Autoritatea Feroviară Română
Gandul.ro
Metrorex, răspuns oficial pentru Gândul: Niciun tren Alstom din cele 13 cumpărate cu 100 mil....
ULTIMA ORĂ
Va juca sau nu Messi la Cupa Mondială 2026? Decizia Argentinei a pus pe jar lumea fotbalului
Va juca sau nu Messi la Cupa Mondială 2026? Decizia Argentinei a pus pe jar lumea fotbalului
După concediere și divorț, celebrul fost fotbalist iubește din nou. Noua parteneră seamănă izbitor ...
După concediere și divorț, celebrul fost fotbalist iubește din nou. Noua parteneră seamănă izbitor cu fosta soție
Câte mii de euro a primit eliminata Coco, din partea Pro TV, pentru cele 19 săptămâni de chin la ...
Câte mii de euro a primit eliminata Coco, din partea Pro TV, pentru cele 19 săptămâni de chin la Desafio
Ce poți face cu zațul de cafea vechi. Trucuri utile pentru casă și grădină
Ce poți face cu zațul de cafea vechi. Trucuri utile pentru casă și grădină
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică!
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică!
Cabral a înșelat-o pe Andreea cu o brunetă focoasă, iar ea a plecat de acasă. Episodul uitat din ...
Cabral a înșelat-o pe Andreea cu o brunetă focoasă, iar ea a plecat de acasă. Episodul uitat din trecutul lor
Vezi toate știrile