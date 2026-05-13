De ce miroase urât în baie chiar dacă e curată. Greșelile frecvente care creează mirosuri neplăcute

Este firesc ca baia să miroasă, pur și simplu nu ai cum să eviți complet asta. Însă, dacă există mirosuri constante, care nu sunt cele obișnuite (de exemplu, miros de mucegai sau de ou stricat), este foarte probabil ca motivul să fie unul neașteptat.

Din cauza umezelii și a proliferării bacteriilor în acest spațiu, este ușor ca mirosuri persistente să se dezvolte, unele pe care nu le poți elimina sau chiar identifica cu ușurință, potrivit Good Housekeeping.

Scurgerile înfundate

Fie că vorbim despre duș sau chiuvetă, părul și depunerile de săpun se pot acumula și bloca țevile, producând mirosuri neplăcute și persistente. În funcție de cât de mult păr pierzi și de produsele pe care le folosești (săpunul solid provoacă mai rapid blocaje decât variantele lichide), această problemă se poate agrava rapid, dar poate fi rezolvată relativ ușor.

În primul rând, purtând mănuși, îndepărtează ce poți de la suprafață. Blocajele obișnuite pot fi apoi rezolvate turnând 125 g de bicarbonat de sodiu în scurgere, urmat de 125 ml de oțet alb distilat. Pune deasupra o lavetă umedă și lasă amestecul să reacționeze timp de 5 minute, apoi clătește cu apă.

Dacă acest lucru nu funcționează sau dacă este vorba despre un blocaj sever, poți folosi un șarpe pentru țevi pentru a scoate reziduurile. În viitor, este recomandat să folosești un capac de protecție pentru scurgere, care să rețină firele de păr.

O altă alternativă este un produs chimic de desfundare, însă acesta nu trebuie turnat peste amestecul de oțet dacă există deja un blocaj, deoarece multe astfel de produse conțin înălbitor, iar combinația poate produce o reacție chimică ce eliberează gaz periculos.

Prosoape cu miros de mucegai

Prosoapele pot începe să miroasă neplăcut dacă nu sunt spălate în mod regulat. Pentru că absorb multă apă, ele devin un mediu ideal pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor în timpul uscării lente, ceea ce duce la apariția unui miros specific de umezeală. În unele cazuri, acest miros se poate transfera chiar pe mâini și pe corp atunci când sunt folosite.

Se recomandă spălarea prosoapelor la temperatura cea mai ridicată permisă de eticheta de întreținere, ideal la 60°C, dacă este posibil, pentru a elimina bacteriile. Detergentul bio oferă cele mai bune rezultate, însă trebuie folosit cu moderație, deoarece o cantitate prea mare poate duce la prosoape cu miros neplăcut, din cauza clătirii insuficiente. În mod similar, utilizarea excesivă de balsam poate afecta capacitatea materialului de a absorbi apa. Prosoapele de baie ar trebui spălate după 3-4 utilizări, iar încăperea trebuie să fie bine ventilată în timpul uscării lor.

Suportul de periuțe – un „magnet” pentru bacterii

Suportul pentru periuțele de dinți este un adevărat punct fierbinte pentru bacterii. Gândindu-te la utilizarea zilnică, acesta acumulează pastă de dinți, salivă și apă, care în timp formează o substanță lipicioasă și cu miros neplăcut. Problema este că periuța de dinți este introdusă în acest suport de fiecare dată când este folosită.

Nu este un gând plăcut, dar chiar și cele mai bune periuțe electrice de dinți pot deveni un mediu propice pentru bacterii, în special sub capul detașabil. Saliva și pasta de dinți, precum și apa de la robinet, se pot acumula în acea zonă, iar în timp se poate forma un mucegai negru și lipicios. Așadar, dacă ai observat un miros neplăcut doar în timp ce te speli pe dinți, acesta ar putea fi sursa.

Nu este ușor de îndepărtat, deoarece zona este foarte strâmtă. Însă, dacă ai folosit suficient de mult capul periuței încât să apară astfel de depuneri, poate fi momentul să îl înlocuiești oricum (se recomandă schimbarea lui la fiecare trei luni).

Covorașul de lângă toaletă

Covorașele de toaletă pot proteja podeaua de stropi, însă dacă nu sunt spălate regulat, este foarte posibil să calci pe reziduuri de urină de fiecare dată când intri în baie. Evident, în timp acestea încep să dezvolte mirosuri neplăcute, iar acumularea de umezeală și reziduuri în material creează condiții ideale pentru apariția mucegaiului și a bacteriilor. Situația devine și mai neplăcută dacă te gândești că aceste bacterii pot fi apoi răspândite prin toată casa.

Covorașele de toaletă ar trebui spălate săptămânal, la un ciclu fierbinte (ideal 60°C, dacă eticheta permite). De asemenea, se poate folosi un dezinfectant pentru rufe, care ajută la eliminarea bacteriilor și la reducerea mirosurilor persistente.

