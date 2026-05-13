Valentin Sanfira, victima unei înșelătorii de amploare. Situația e gravă

Probleme se țin scai de interpretul de muzică populară Valentin Sanfira (36 de ani). Cântărețul ar fi fost victima unei înșelătorii de amploare în mediul online. El i-a sfătuit pe fani să fie atenți și să îi semnaleze orice mesaj suspect.

Sanfira a anunțat că mai multe persoane îi folosec numele fără acordul lui și că fac promisiuni false legate de evenimente. Artistul a spus că el participă la evenimente doar în urma unor discuții față în față și doar pe baza unui contract oficial.

Valentin Sanfira, victima unei înșelătorii

El a precizat că mai mulți artiști s-au confruntat cu această problemă și că speră ca fanii lui să se informeze foarte bine pentru a evita să le dea bani escrocilor care se folosesc de faima și numele lui.

„Dragii mei, În ultima perioadă au apărut tot mai multe pagini false și persoane care folosesc numele meu fără acordul meu, inducând oamenii în eroare prin informații neadevărate și promisiuni false legate de evenimente sau colaborări.

Vă rog să fiți foarte atenți și să verificați întotdeauna informațiile doar din sursele mele oficiale. Participarea mea la evenimente se stabilește exclusiv în urma unor discuții directe cu mine și doar pe baza unui contract oficial. Nu colaborez prin intermediul persoanelor neautorizate și nu îmi asum în niciun fel înțelegerile făcute fără acordul meu direct.Din păcate, în mediul online circulă tot mai des informații false create cu scopul de a atrage oameni către diferite pagini și site-uri pentru câștiguri din publicitate, folosindu-se în mod abuziv de imaginea artiștilor. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru încredere și pentru faptul că verificați mereu autenticitatea informațiilor înainte de a le considera reale”, a spus artistul.

Mesaj neașteptat după divorț

Interpretul de muzică populară s-a confruntat cu probleme și după divorțul de Codruța Filip și nu se aștepta ca acum să afle că numele lui este folosit ilegal de escroci. Artistul a realizat că nu este bine să ai așteptări prea mari de la ei din jur. Cu toate acestea, el a spus că va continua să facă bine și să aibă lumină în suflet.

„Mergi pe drumul tău fără să-ți porți durerea în fața lumii. Zâmbește necazului și fă-l tovarăș de drum, căci fericirea nu vine de la alții, ea se naște din tine”, a spus Sanfira. „Omul care face bine luminează lumea fără să știe”, a postat Valentin Sanfira, în mediul online.

VEZI ȘI: Ce ascunde, de fapt, Valentin Sanfira în spatele aparențelor. Artistul a dezvăluit motivul fericirii sale

Cum s-a răzbunat Codruța Filip pe Valentin Sanfira. „Mi-a venit să vomit!” Ce a făcut după ce au divorțat