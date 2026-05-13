Cabral a înșelat-o pe Andreea cu o brunetă focoasă, iar ea a plecat de acasă. Episodul uitat din trecutul lor

Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsătorie. Despărțirea lor nu a venit pe neașteptate, semnele unei posibile rupturi fiind vizibile încă de anul trecut. În jurul tuturor speculațiilor, o întrebare încă stă pe buzele tuturor: a fost sau nu infidelitatea unul dintre motivele separării?

Divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka a fost anunțat de CANCAN.RO – vezi AICI, însă înainte de confirmarea oficială, semnele care prevesteau ruptura apăruseră cu mult timp înainte. Primele semnale de alarmă au venit încă de anul trecut, când fostul prezentator de la Pro TV și-a făcut de cap în Loft, unde a fost surprins în tandrețuri cu o brunetă – vezi AICI. Apoi, rând pe rând, cei doi au renunțat la verighete, un „mic” detaliu care a întețit și mai mult suspiciunile legate de o despărțire.

Cabral și-a făcut de cap cu o brunetă

Nu mai este un secret faptul că fostul prezentator de la Pro TV este nelipsit de la cele mai importante petreceri din Capitală și de pe litoral. CANCAN.RO l-a surprins de mai multe ori în timp ce filtra cu domnișoare – vezi AICI imagini, însă obiceiurile lui (sau mai bine zis slăbiciuni) păreau să fie bine cunoscute și tolerate de soția sa. Cu toate acestea, se poate spune că, după 15 ani de mariaj, paharul răbdării s-a cam umplut.

Una dintre escapadele uitate ale lui Cabral ar fi avut loc chiar în garsoniera lui din Berceni, când a fost surprins că intră în casă cu o brunetă. Episodul ar fi avut loc după doar doi ani de la începutul relației lor. La vremea respectivă, Cabral a fost cel care a povestit cu lux de amănunte cum Andreea și-a făcut bagajul și a plecat de acasă. Timp de o săptămână, soția lui a cărat hainele și bagajele, iar după ce a terminat de împachetat și de mutat, s-au împăcat.

„Ne despărţim, zice, gata, mă mut: îşi face trei bagaje şi pleacă. Mă sună, „vezi că mâine vin să iau restul”, zic ok. Ştii cât a durat să ia restul? O săptămână! A cărat în fiecare zi, din câteva chestii ale ei. Ştii când ne-am împăcat? După ce-a terminat de cărat”, i-a povestit Cabral unui invitat în urmă cu mulți ani.

