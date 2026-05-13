David Popovici și-a lansat decapotabilă rară pe străzile din Capitală. Noua “jucărie” a campionului mondial costă cât un apartament de lux

David Popovici, 21 de ani, multiplu campion mondial la natație, dar și pasionat de mașini. După ce și-a cumpărat un Porsche Spyder, spre stupefacția unor jurnaliști români, tulburați de aroganța tânărului milionar, CANCAN.RO l-a surprins pe David Popovici într-o mașină… de vară, decapotabilă, nimic deosebit, doar una dintre cele mai scumpe mașini de pe șoselele noastre. Avem detalii și imagini exclusive cu noua jucărie a lui David!

S-a lansat sau nu s-a lansat? Cam asta era întrebarea în legătură cu anunțatul, promisul și mult-așteptatul model Cabriolet, adică decapotabil de la Mercedes. Dar nu orice Mercedes, ci masivul, robustul G-Class. Ei bine, David Popovici vine cu răspunsul: ce contează dacă s-a lansat sau nu, el se plimbă deja cu el pe străzile Capitalei.

De ce costă mașina lui David Popovici 500.000 de Euro?

Fiind un model mai „trăznit”, destinat unor cunoscători fini, cu serioase capacități financiare, prețul e pe măsură: se vorbește de 500.000 de euro. Și totuși, această mașină e probabil mașina ideală pentru David Popovici. Iată de ce.

Motorul acestui fenomen auto rarisim este un V8 (V de la Victorie, normal) de 4 litri, biturbo (exact ca David) de 577 cai-putere. Aici probabil David îl întrece. Sigur are peste 600 cai-putere, altfel n-ar avea atâtea recorduri mondiale. Băiatul e o valoare națională, toți românii sunt absolut mândri de el, merită să-și ia ce jucării consideră necesar. Nu mai vorbim de faptul că o asemenea bijuterie rară constituie și o investiție bună pe termen lung. Colecția de mașini a lui David Popovici sporește, iar această decapotabilă zdravănă e perla coroanei.

Totuși, David nu e neapărat un fanatic al automobilismului. El a mai fost văzut de CANCAN.RO la bordul unei banale trotinete electrice, un mijloc de transport mai puțin excentric.

Mașina, fiind decapotabilă, o să-l ajute enorm pe David să-și ia porția de soare, care știm foarte bine că fixează vitamina D în corp, iar sănătatea oaselor este esențială pentru un atlet de calibrul lui. Deci investiția într-o decapotabilă se justifică din plin. Pe lângă asta, traficul din București este cum este și e mai bine să fii într-o mașină solidă, să nu stai cu griji în caz de incidente auto. Din nou, G-Class livrează exact ce-i trebuie lui David.

În plus, hai să fim sinceri. Tânărul David Popovici are atât corpul, cât și zâmbetul, dar mai ales mintea unui bărbat foarte atrăgător. Decapotabila ediție limitată simbolizează perfect ce reprezintă el: o ediție deosebit de limitată de campion.

CITEȘTE ȘI: DAVID POPOVICI ARE STEAUA ROMÂNIEI ÎN PIEPT, DAR ȘTIE SĂ-ȘI AȘTEPTE RÂNDUL. CAMPIONUL NU A CERUT MENIU SPECIAL

NU RATA: DAVID POPOVICI E DIN NOU CAMPION! CE REPREZINTĂ TATUAJUL CARE I-A ADUS AURUL