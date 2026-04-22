David Popovici e din nou campion! Ce reprezintă tatuajul care i-a adus aurul

David Popovici a făcut România mândră încă o dată! Multiplul campion a câștigat astăzi, 22 aprilie 2026, medalia de aur în proba de 50 m liber din cadrul Campionatului Național pentru senior, tineret și juniori I-II de la Otopeni. Un detaliu important a atras atenția tuturor însă. Sportivul a avut un semn norocos!

În vârstă de doar 21 de ani, David Popovici reușește încă o dată să urce România în topurile performanțelor. Campionul olimpic legitimat la Dinamo a avut un timp record de 22 de secunde și 2 sutimi, fiind pe primul loc. După el s-au clasat Patrick Sebastian Dinu și Mihai Gergely.

Ce reprezintă semnul norocos care i-a adus aurul

Nu doar prestația lui impecabilă a atras atenția românilor, ci și semnul care a ieșit în evidență. Este vorba despre un tatuaj provizoriu, de culoare roșu, destul de gros și proeminent. David Popovici a ales să și-l facă într-o zonă care să atragă atenția și a mărturisit mai apoi că „D” roșu reprezintă clubul unde este legitimat, Dinamo. Ideea a fost a tatălui său, după ce un număr mare de sportivi legitimați la Dinamo au înotat cu el.

Odată cu această victorie, Popovici a bifat prima medalie de aur din anul 2026, obținută chiar la primul concurs la care participă. Sportivul a fost la limită să reușească un record național, dacă ar fi scos sub 21 de secunde și 83 de sutimi.

Triplu campion olimpic, mondial și european, David a făcut senzație la revenirea în proba de 50 m liber, o cursă pe care nu o mai abordase din 2025, de la Europenele U23 de la Samorin.

După aurul cucerit miercuri, înotătorul își continuă show-ul în probele de 200 m liber (joi) și 100 m liber (sâmbătă), urmând să intre în bazin și alături de colegii de la Dinamo, în ștafete.

