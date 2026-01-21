David Popovici are steaua României în piept, dar știe să-și aștepte rândul. Campionul nu a cerut meniu special

Recital de normalitate în Floreasca! David Popovici, 21 ani, așteaptă cuminte să i se pregătească sandvișul, ca orice om normal. Nu face fițe și nici nu vrea să atragă atenția. CANCAN.RO l-a surprins în timp ce se relaxa la Senviș, în Floreasca. Stătea singur la o masă printre alți clienți. Nici vorbă de favoritisme pentru marele nostru campion!

Chiar dacă locuiește în proiectul rezidențial de lux Liziera de Lac, pe malul Lacului Tătaru, la est de București în zona Frumușani, se pare că pe-acolo nu prea sunt locuri cu mâncare sănătoasă și gustoasă, așa că iată-l pe David cum trage tot prin nordul Capitalei, la Senviș. Din fericire ceilalți meseni nu se îmbulzesc să-l obosească cerându-i autografe. Până la urmă perioada lui de glorie s-a mai dus, nu mai e copilul fenomen, ci un tânăr cu opinii ferme, inclusiv politice.

David Popovici nu se ferește să petreacă timpul singur

David pare foarte relaxat, exact ce plănuia înainte de finalul anului. Se pare că i-a ieșit marea resetare pe care și-o dorea și despre care vorbea în trecut (vezi aici). Imaginile ne arată că și David a căzut pe mâna frizerilor din București, care nu știu să tundă decât broccoli, de zici că avem cei mai vegani frizeri din lume.

Sportivul vorbea despre odihnă, citit și timp petrecut cu familia, iubita și prietenii. Din păcate în imagini nu apare nici măcar iubita. Ăsta e un semn de întrebare, dar la vârsta asta lucrurile sunt foarte fluide, iubitele vin și pleacă.

Are steaua României în piept, dar știe să-și aștepte rândul

David e îmbrăcat sport, începând cu pantofii Asics, comozi, apoi o pereche de cargo pants și un hanorac gri cu buzunare, ca să-și protejeze mâinile de campion. Deși a devenit bogat din banii primiți de la statul român în urma performanțelor sale, dar și din contracte de sponsorizare, David nu se îmbracă deloc luxos. Ai zice mai degrabă că are aversiune față de lux și nu-și dorește să epateze pe nimeni cu haine. Cu excepția mașinii și vilei din Frumușani, campionul e un burghez oarecare, ca atâtea milioane de români obișnuiți.

Fața juvenilă îi trădează vârsta campionului. Pare că încă nu are nevoie să se bărbierească, are aceeași față de copilandru. Iar asta nu este singura care îi scade din ani. Postura sa la masă, cu privirea cufundată în telefon și mâna ”uitată” parcă pe frunte trădează adolescentul universal.

