Dr. Cezar, avertisment despre excesul de proteine: „Oasele ajung friabile și demineralizate”

De: Paul Hangerli 13/05/2026 | 05:40
Dr Cezar sfaturi pentru cei care trag de fiare
În ultimii ani, tot mai multe persoane au început să consume cantități mari de proteine pentru a crește masa musculară, convinse că mai mult înseamnă automat mai bine. Dcotor Cezar atrage însă atenția că excesul proteic poate veni la pachet cu probleme serioase pentru organism, mai ales atunci când alimentația nu este echilibrată și nu există suficientă activitate fizică.

Specialistul vorbește despre aciditatea crescută din corp, demineralizarea oaselor și miturile din jurul dietelor hiperproteice.

Mușchii nu cresc doar din carne și proteine

Potrivit medicului, simplul consum de carne sau proteine nu garantează dezvoltarea masei musculare dacă organismul nu este stimulat prin antrenament:

„Dacă nu stimulăm mușchii să crească, practic nu se întâmplă mare lucru. Poți să mănânci carne și proteine, dar dacă nu faci antrenament, nu o să stimulezi foarte multă construcție musculară. Mușchii pot crește într-o anumită măsură și fără exerciții, dacă există exces alimentar, dar asta vine la pachet cu foarte multe daune metabolice”

Acesta spune că multe persoane ajung să consume proteine „cu sacii”, fără să știe exact de cât are nevoie corpul lor în realitate. Problema este că excesul constant poate duce la dezechilibre serioase în organism.

Aciditatea din corp poate afecta inclusiv oasele

Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă trase de medic este legat de hiperaciditatea produsă de alimentația excesiv proteică. Doctor Cezar explică:

„Foarte multă proteină înseamnă foarte multă aciditate în corp. Iar ca să tamponăm aciditatea respectivă, organismul începe să își consume mineralele. Am discutat inclusiv cu medici ortopezi care au operat culturiști ce consumau cantități uriașe de proteine și au observat că oasele sunt friabile, subțiate, demineralizate”

Specialistul spune că organismul funcționează pe bază de echilibru și că orice exces, indiferent cât de sănătos pare, poate produce efecte negative în timp:

„Totul trebuie făcut cu măsură. Nu există ceva prea mult care să nu producă daune”

Soluția lui Dr. Cezar: echilibru și alternanță

Doctorul Cezar susține că nici deficitul proteic nu este benefic, mai ales pentru cei care fac sport și urmăresc dezvoltarea masei musculare. Problema apare atunci când oamenii încearcă să calculeze obsesiv cantitatea „perfectă” de proteine. Medicul afirmă:

„Nu ai cum să știi exact de câte proteine ai nevoie. Depinde cum te-ai antrenat, cât ai dormit, cât de intens a fost efortul. De aceea, cea mai bună soluție este echilibrul. Eu alternez perioadele în care consum mai multe proteine cu perioade de deficit proteic și folosesc inclusiv postul intermitent”

În concluzie, specialistul atrage atenția că alimentația trebuie adaptată stilului de viață și că sănătatea nu se construiește din excese, chiar dacă acestea sunt promovate intens în online și în industria fitnessului.

