Cel mai prețios aliment care furnizează vitaminele B, potrivit Dr. Cezar: „Nu este 'pentru toată lumea'"

De: Irina Maria Daniela 09/05/2026 | 06:40
Medicul specialist Cezar Amititeloaie a vorbit recent despre cel mai prețios aliment care furnizează vitaminele B, o grupă extrem de importantă pentru sănătatea corpului uman. Află mai multe detalii în rândurile care urmează!

Dr. Cezar susține că modul de viață și de hrănire al albinelor l-au învățat multe lucruri despre nutriție. Acesta face o paralelă între regina stupului și consumul de lăptișor de matcă, alimentul cu care sunt hrănite albinele mici până când ajung la maturitate și devin lucrătoare.

Lăptișorul de matcă furnizează vitaminele B

Potrivit medicului, regina stupului nu are o genetică diferită de restul albinelor lucrătoare din stup. Cu toate acestea, ea este fizic mai mare, are o rezistență mai ridicată, un ritm biologic diferit și o speranță de viață mult mai mare decât a unei albine normale.

„Cea mai fascinantă lecție despre nutriție am învățat-o de la ALBINE! Mai exact… de la regina stupului. Pentru că regina NU este foarte diferită genetic de celelalte albine.

Și totuși:
→ trăiește incomparabil mai mult,
→ este mai mare,
→ are alt ritm biologic,
→ altă rezistență”, a mărturisit specialistul pe contul său de Facebook.

Cu ce se hrănesc reginele stupului

Dr. Cezar susține că lăptișorul de matcă este alimentul care face diferența între o regină și o albină lucrătoare. Este hrana de bază pe care o consumă regina și are o multitudine de nutrienți, care sunt benefici și pentru corpul uman.

„Diferența o face hrana. Lăptișorul de matcă, substanța cea mai valoroasă produsă în stup. Atât de valoroasă încât nu este „pentru toată lumea”. Este hrana reginei.
Și când începi să studiezi compoziția lui, înțelegi de ce.

Lăptișorul de matcă este unul dintre cele mai dense produse nutritive din natură: vitamine din grupul B, aminoacizi, enzime, minerale, acizi grași bioactivi”, a continuat Dr. Cezar, fost concurent în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”.

Ce beneficii au vitaminele B

Potrivit medicului specialist Cezar Amititeloaie, este important să monitorizăm regulat nivelul de vitamine B din organism. Acestea sunt esențiale pentru buna funcționare a creierului, pentru sistemul nervos și producerea energiei în mitocondrii. Cu toate astea, variantele obținute sintetic și introduse în alimentația zilnică nu se compară cu un lăptișor de matcă produs organic de albine.

„Iar partea care m-a făcut să aprofundez subiectul sunt VITAMINELE B. Pentru că, dacă m-ați urmărit în ultima perioadă, ați văzut cât de mult am insistat pe importanța lor. Vitaminele B sunt esențiale pentru: sistemul nervos, funcționarea creierului, producerea energiei în mitocondrii.

Practic, ele participă la procesele prin care corpul transformă nutrienții în energie utilizabilă.
Și aici apare contrastul interesant: multe băuturi și suplimente „energizante” moderne vin cu forme sintetice, dezechilibrate, care stimulează agresiv organismul. În timp ce în natură există deja structuri complexe, complete, create într-o formă pe care organismul o recunoaște”, a conchis medicul specialist.

