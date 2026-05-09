Prognoza meteo azi, 9 mai 2026. Vremea se răcește brusc în weekend: apar ploi torențiale, grindină și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 9 mai 2026. Veștile furnizate de meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea a început să se strice încă de vineri seara. Temperaturile au început să scadă în termometre, iar ploile torențiale și descărcările electrice și-au făcut apariția în unele zone din România. Află cum va fi vremea sâmbătă în rândurile următoare!

Vremea de azi în România

Cea mai mare parte a țării se va răci și cerul va avea înnorări accentuate. În sud-vest, centrul și nord-estul României, precum și pe arii mai restrânse vor apărea averse. Acestea se vor face simțite pe timpul nopții în jumătatea de est. Ploile vor avea caracter torențial pe alocuri, iar cantitățile de apă care se vor înregistra vor atinge 15-25 l/mp și 40 l/mp.

Trecător vor fi descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensitate mai ridicată în timpul ploilor, mai ales pe crestele Carpaților Meridionali. Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 15 și 24 de grade Celsius, iar cele minime între 7 și 14 grade Celsius.

Ce temperaturi vor fi sâmbătă

24 de grade Celsius la Baia Mare

21 de grade Celsius la Suceava

21 de grade Celsius la Oradea

18 grade Celsius la Miercurea Ciuc

18 grade Celsius la Sibiu

17 grade Celsius la Brașov

25 de grade Celsius la Galați

20 de grade Celsius la Drobeta Turnu Severin

Vremea de azi la munte

La munte, vremea va fi instabilă și cerul va fi înnorat temporar. Vor fi averse și intensificări ale vântului. Ploile vor avea caracter torențial, cu acumulări de 15-25 l/mp și pe alocuri de peste 40 l/mp de apă. Vor fi descărcări electrice trecător, precum și condiții de grindină pe alocuri.

La Stâna de Vale temperatura maximă va fi de 15 grade și cea minimă de 2 grade.

, cota 1.500 m, temperatura maximă va fi de 13 grade și cea minimă de 5 grade. La Păltiniș , temperatura maximă va fi de 12 grade și cea minimă de 5 grade.

, temperatura maximă va fi de 12 grade și cea minimă de 5 grade. La Ceahlău Toaca, temperatura maximă va fi de 8 grade și cea minimă de 2 grade.

, temperatura maximă va fi de 12 grade și cea minimă de 5 grade. La Ceahlău Toaca, temperatura maximă va fi de 8 grade și cea minimă de 2 grade.

Vremea de azi pe litoral

Vremea va fi instabilă, cerul temporar noros și vor fi ploi slabe seara și noaptea. Sunt posibile și descărcări electrice. Vântul va sufla slab spre moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 17-19 grade, iar cea minimă între 11-13 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 12-14 grade.

Vremea de azi în Mamaia – temperatura maximă 20 grade / temperatura minimă 12 grade Celsius / temperatura apei 13 grade.

– temperatura maximă 20 grade / temperatura minimă 12 grade Celsius / temperatura apei 13 grade. Vremea de azi în Costinești – temperatura maximă 19 grade / temperatura minimă 11 grade Celsius / temperatura apei 14 grade.

– temperatura maximă 19 grade / temperatura minimă 11 grade Celsius / temperatura apei 14 grade. Vremea de azi în Neptun – temperatura maximă va fi de 19 grade / temperatura minimă 12 grade Celsius / temperatura apei 14 grade.

– temperatura maximă va fi de 19 grade / temperatura minimă 12 grade Celsius / temperatura apei 14 grade. Vremea de azi în Vama Veche – temperatura maximă 18 grade / temperatura minimă 11 grade Celsius / temperatura apei 14 grade.

Vremea de azi în București

Sâmbătă, temperaturile vor scădea în Capitală. Cerul va fi înnorat și sunt anunțate posibile ploi cu descărcări electrice. Vântul va sufla slab spre moderat. Maxima zilei va fi de 21-22 de grade Celsius iar minima de 12-13 grade Celsius. Soarele a răsărit la 05:56 și va apune la 20:29

Pentru duminică, meteorologii ANM anunță 23 de grade și pentru luni 27 de grade Celsius.

Vremea de azi în marile orașe

Cluj-Napoca – temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar cea minimă de 10 grade. Sunt 86% șanse de ploi, iar vântul va sufla cu 7 km/h. Soarele a răsărit la 05:59 și va apune la 20:46.

– temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar cea minimă de 10 grade. Sunt 86% șanse de ploi, iar vântul va sufla cu 7 km/h. Soarele a răsărit la 05:59 și va apune la 20:46. Timișoara – temperatura maximă a zilei va fi de 23 grade, iar cea minimă de 15 grade. Vântul va sufla cu 17 km/h. Soarele a răsărit la 06:11 și va apune la 20:52.

– temperatura maximă a zilei va fi de 23 grade, iar cea minimă de 15 grade. Vântul va sufla cu 17 km/h. Soarele a răsărit la 06:11 și va apune la 20:52. Iași – temperatura maximă a zilei va fi de 15 grade, iar cea minimă de 13 grade. Sunt anunțate ploi puternice, iar vântul va sufla cu 8 km/h. Soarele a răsărit la 05:42 și va apune la 20:31.

– temperatura maximă a zilei va fi de 15 grade, iar cea minimă de 13 grade. Sunt anunțate ploi puternice, iar vântul va sufla cu 8 km/h. Soarele a răsărit la 05:42 și va apune la 20:31. Craiova – temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar cea minimă de 14 grade. Sunt 91% șanse de ploaie, iar vântul va bate cu 14 km/h. Soarele a răsărit la 06:05 și va apune la 20:38.

– temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar cea minimă de 14 grade. Sunt 91% șanse de ploaie, iar vântul va bate cu 14 km/h. Soarele a răsărit la 06:05 și va apune la 20:38. Constanța – temperatura maximă a zilei va fi de 15 grade, iar cea minimă de 13 grade. Sunt așteptate ploi și precipitații de 1 mm. Vântul va sufla cu 18 km/h, iar soarele a răsărit la 05:46 și va apune la 20:18.

– temperatura maximă a zilei va fi de 15 grade, iar cea minimă de 13 grade. Sunt așteptate ploi și precipitații de 1 mm. Vântul va sufla cu 18 km/h, iar soarele a răsărit la 05:46 și va apune la 20:18. Brașov – temperatura maximă a zilei va fi de 12 grade, iar cea minimă de 9 grade. Vor fi ploi mai intense, cu precipitații de 22 de mm. Vântul va sufla cu 6 km/h. Soarele a răsărit la 05:55 și va apune la 20:34, potrivit vremearomania.com.

