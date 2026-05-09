Cum păstrezi salata proaspătă chiar și 30 de zile. Aliatul din bucătărie care te va ajuta să eviți risipa

De: Daniel Matei 09/05/2026 | 07:10
Sursa foto: Pixabay
Salata verde este unul dintre cele mai sensibile alimente din frigider, însă există câteva metode simple care o pot menține proaspătă și crocantă pentru mai mult timp.

Experții în alimentație spun că principalul „dușman” al frunzelor de salată este excesul de umiditate, care accelerează procesul de degradare și duce rapid la ofilire sau textură moale, potrivit Express.

Cum păstrezi salata proaspătă chiar și 30 de zile

Spre deosebire de alte legume, salata verde nu are o coajă groasă protectoare, ceea ce înseamnă că se deshidratează mai repede și poate fi contaminată ușor cu bacterii, accelerând astfel procesul de deteriorare. Totuși, Dan Holt, expert în produse agricole de la Hitchcock Farms, a dezvăluit o metodă surprinzător de simplă pentru a menține salata proaspătă chiar și cu până la o lună mai mult, prin depozitarea acesteia în folie de aluminiu.

„Dacă te-ai întrebat vreodată: «Ajută dacă înfășori salata în folie ca să rămână proaspătă?», trebuie să încerci acest truc. Poate menține salata romaine crocantă chiar și până la 30 de zile”, spune el.

Ai nevoie doar de folie de aluminiu

Folia de aluminiu este fabricată dintr-un material care permite salatei să își păstreze mai multă umiditate, permițând totodată o circulație suficientă a aerului pentru a preveni condensul, care poate crea un mediu umed favorabil dezvoltării mucegaiului.

„Pur și simplu înfășurați strâns fiecare căpățână sau inimă de salată în folie de aluminiu. Scoateți câte frunze crocante aveți nevoie pentru o rețetă, apoi reambalați restul salatei”, spune Holt.

Aceasta ajută la menținerea hidratării salatei, astfel încât frunzele să nu se deshidrateze, dar funcționează și ca o barieră împotriva sporilor de mucegai, bacteriilor și oricărui gaz etilenic prezent în frigider. Gazul etilenic este eliberat în mod natural de anumite fructe și legume pentru a susține procesul de coacere și pentru a intensifica aroma, însă atunci când se acumulează în cantități mari într-un spațiu închis, poate determina deteriorarea rapidă a alimentelor precum salata verde.

Salata verde este o alegere alimentară ușoară și sănătoasă, bogată în apă și săracă în calorii, ceea ce o face ideală pentru hidratare și controlul greutății. Conține vitamine importante precum vitamina K, vitamina A și acid folic, care susțin sănătatea oaselor, a pielii și a sistemului imunitar. În plus, aportul de fibre ajută digestia și contribuie la o senzație de sațietate, fiind un ingredient versatil în multe tipuri de mese.

