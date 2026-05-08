Karoline Leavitt a născut al doilea copil. Este prima purtătoare de cuvânt a Casei Albe care devine mamă în timpul funcției

De: Irina Maria Daniela 09/05/2026 | 00:30
Karoline Leavitt a născut al doilea copil.
Vești bune la Casa Albă: Karoline Leavitt a născut al doilea copil! Purtătoarea de cuvânt, aleasă de Donald Trump în funcție, a marcat și istorie în rândul deținătoarelor acestei funcții: este prima femeie care a născut în timpul numirii politice. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Karoline este cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Este una dintre cele opt femei din istoria Americii care au ocupat această funcție.

Purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă a anunțat joi că a devenit mamă pentru a doua oară, după ce a anunțat în decembrie 2025 că este însărcinată din nou. Este și prima persoană care naște în timp ce ocupă funcția de secretar de presă. Karoline a făcut anunțul pe Instagram, unde a publicat și o fotografie în timp ce își ține fiica în brațe.

„Pe 1 mai, Viviana, cunoscută și ca ‘Vivi’, s-a alăturat familiei noastre, iar inimile noastre au explodat instantaneu de iubire. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis rugăciuni și gânduri bune în timpul sarcinii — le-am simțit cu adevărat pe tot parcursul acestei experiențe. Dumnezeu este bun”, a scris Leavitt, în vârstă de 28 de ani, într-o postare pe Instagram.

Viviana Leavitt, al doilea copil al familiei

Potrivit mamei sale, micuța este „perfectă și sănătoasă” și fratele ei mai mare „se adaptează la viața alături de noua lui surioară”. Nicholas, poreclit „Niko”, a venit pe lume în timpul campaniei prezidențiale a lui Donald Trump din 2024.

„Este perfectă și sănătoasă, iar fratele ei mai mare se adaptează cu bucurie la viața alături de noua lui surioară. Ne bucurăm de fiecare moment petrecut în această minunată perioadă alături de nou-născuta noastră”, a mai adăugat Karoline Leavitt.

Cine o înlocuiește pe Karoline Leavitt

Aceasta a susținut ultima sa conferință de presă pe 27 aprilie, la două zile după presupusa tentativă de asasinat asupra președintelui Donald Trump. A marcat ultimele ei cuvinte în calitate de purtător de cuvânt cu o glumă.

„Sper și mă rog ca aceasta să fie ultima dată când vorbesc cu voi pentru o perioadă, până după concediul meu de maternitate”, a glumit ea la finalul briefingului.

Locul ei a fost ținut de Marco Rubio, după ce aceasta și-a început concediul de maternitate. Nu se știe, momentan, cât timp va lipsi Karoline Leavitt din funcție.

