Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei

Vești emoționante în familia lui Rebel Wilson. Actrița australiană și soția sa, Ramona Agruma, au devenit părinți pentru a doua oară, iar anunțul făcut pe rețelele sociale a cucerit imediat fanii. Cele două au dezvăluit primele imagini cu nou-născuta și au ales un nume delicat pentru micuța care a completat familia lor.

Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară

Luni, 4 mai, Rebel Wilson a publicat pe Instagram o fotografie adorabilă cu nou-născuta, înfășurată într-o păturică și purtând o bentiță roz-albastră. Actrița în vârstă de 46 de ani a dezvăluit că ea și Ramona Agruma au întâmpinat pe lume cea de-a doua lor fiică, pe care au numit-o Rose Estelle. Rebel a postat următorul mesaj:

„Suntem mândre să anunțăm nașterea celei de-a doua fiice a noastre, Rose Estelle! Ce binecuvântare minunată să avem încă o fetiță!”

Vedeta a transmis și un mesaj emoționant despre noul capitol din viața familiei lor. Actrița a mai spus:

„Acum, pe 4 mai, suntem deja patru! Eu și Ramona ne simțim incredibil de recunoscătoare și binecuvântate că familia noastră crește. Mulțumim tuturor pentru urările frumoase!”

Sarcina fusese anunțată încă din decembrie

Ramona Agruma dezvăluise încă din decembrie 2025 că este însărcinată și că familia lor urmează să se mărească. Într-un videoclip postat pe Instagram, aceasta a inclus imagini cu ea și Rebel Wilson într-o atracție din Disneyland, dar și fotografii cu prima lor fiică, Royce, pe vremea când era bebelușă.

Postarea mai conținea imagini cu un test de sarcină și cu burtica de gravidă. Ramona Agruma scria în mesajul publicat atunci:

„Cea mai fericită veste din familia noastră. În curând vom fi patru! Bebelușul numărul doi este pe drum. Te iubesc, @rebelwilson.”

Fiica lor Royce a dezvăluit secretul înaintea părinților

La începutul acestui an, Rebel Wilson a povestit într-o emisiune TV că și-ar fi dorit să țină sarcina secretă mai mult timp, însă planurile i-au fost date peste cap chiar de fiica lor, Royce. Actrița a mărturisit că micuța le-a spus tuturor că urmează să aibă o surioară. Rebel Wilson declara atunci:

„Un copil a fost adevărata surpriză și chiar îți schimbă complet viața, așa că sper ca doi să se potrivească perfect în familie.”

Vedeta a continuat apoi, amuzată:

„Fiica mea, Royce, spune absolut tot oricui. Profesorilor de la școală, oamenilor din magazine. Mergea și spunea: «Da, o să am o surioară». Și apoi veneau oameni necunoscuți să ne felicite.”

În cele din urmă, Rebel Wilson a decis să confirme vestea oficial. Actrița a povestit:

„Așa că m-am gândit că ar fi mai bine să anunțăm oficial pe rețelele sociale. Este foarte vorbăreață.”

Rebel Wilson și Ramona Agruma și-au oficializat relația în 2024 și sunt deja părinții unei fetițe, Royce, în vârstă de 3 ani.

Odată cu venirea pe lume a micuței Rose Estelle, familia celor două vedete s-a mărit oficial la patru membri, iar fanele actriței au inundat rețelele sociale cu mesaje de felicitare.

