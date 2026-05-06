Dwayne Johnson, apariție surpriză la Met Gala 2026. Actorul a purtat o fustă și a explicat mesajul din spatele ținutei

Dwayne „The Rock” Johnson a atras toate privirile la Met Gala 2026, după ce a apărut într-o ținută neașteptată pentru covorul roșu: o fustă asortată unui costum semnat Thom Browne. Actorul a fost în centrul atenției atât pentru alegerea vestimentară, cât și pentru mesajul din spatele acesteia.

Starul de la Hollywood a purtat un sacou negru din mohair, o cămașă albă, papion și o fustă plisată, completată de pantaloni și cizme. Ținuta a fost realizată special pentru el de designerul Thom Browne și a inclus detalii complexe, inspirate din structuri anatomice stilizate, potrivit relatărilor de la eveniment.

Un element care a atras atenția a fost și accesoriul de lux purtat de actor: un ceas Jacob & Co. estimat la milioane de dolari, cu sute de diamante, potrivit PEOPLE.

Cum explică Dwayne Johnson purtarea fustei la Met Gala

Explicând alegerea vestimentară, Johnson a declarat că ținuta are legătură cu moștenirea sa polineziană, unde fustele tradiționale (lavalava) sunt purtate de bărbați. Actorul a subliniat că, în cultura sa, „cei mai masculini bărbați poartă fuste”, idee care a devenit rapid virală online.

„Mă simt bine. În cultura noastră, purtăm lavalava. Cei mai masculini bărbați poartă fuste”, a explicat actorul, referindu-se la inspirația din spatele look-ului său.

Alături de el a fost și soția sa, Lauren Hashian, care a purtat o rochie albă elegantă, într-un look coordonat cu tema serii.

Lavalava este o piesă vestimentară tradițională în Polinezia și din alte zone ale Pacificului, precum Samoa sau Tonga. În esență, este o bucată de material înfășurată în jurul taliei, asemănătoare cu o fustă sau un sarong.

Poate fi purtată atât de bărbați, cât și de femei, dar în multe culturi polineziene este o îmbrăcăminte obișnuită pentru bărbați, inclusiv în contexte formale sau ceremoniale.

CITEȘTE ȘI:

Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sanchez. De la ce a pornit totul

Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online