De: Daniel Matei 06/05/2026 | 22:50
Soția lui Jeff Bezos, Lauren Sánchez, a atras atenția la Met Gala 2026 după ce a sosit singură, ea fiind una dintre co-președinții onorifici ai evenimentului. Deși rochia sa spectaculoasă de designer a devenit rapid subiect de discuție online, prezența ei generală pe covorul roșu a fost cea care a stârnit dezbateri.

Unii spectatori i-au lăudat atitudinea sigură pe sine, în timp ce alții au considerat că apariția ei nu a avut acea eleganță aparent fără efort asociată de obicei cu evenimentul, scrie Yahoo.

Lauren Sánchez, criticată dur după Met Gala

Acum, un expert în limbajul corpului susține că Lauren Sánchez a transmis mai degrabă o energie de „femeie de afaceri” decât una de mister și rafinament high-fashion în timpul serii.

Potrivit expertei în limbajul corpului Inbaal Honigman, Lauren Sánchez a părut extrem de controlată și bine pusă la punct în interacțiunile cu presa pe covorul roșu de la Met Gala.

Specialista a susținut că postura acesteia a fost „dreaptă, directă și fără compromisuri”. Honigman a comparat, de asemenea, comportamentul lui Sánchez cu „un agent de vânzări care își prezintă produsul”, sugerând că stilul ei de comunicare a transmis încredere, pregătire și o concentrare ridicată. Experta a observat că Sánchez și-a menținut umerii drepți și contact vizual puternic în timpul interviurilor, ceea ce a contribuit la impresia de „femeie de afaceri”.

Lauren Sánchez a atras atenția și prin ținută

Discuțiile despre apariția sa au fost amplificate și de ținuta aleasă pentru eveniment. Lauren Sánchez a purtat o rochie Schiaparelli de culoare albastru închis, cu detalii elaborate și umeri goi.

Look-ul ar fi fost inspirat din celebrul portret din 1883 „Madame X”, realizat de John Singer Sargent, o lucrare devenită faimoasă parțial din cauza unei bretele lăsate pe umăr, considerată controversată la vremea respectivă.

În timp ce pasionații de modă au apreciat referința istorică, reacțiile din mediul online au fost puternic împărțite. Unii critici au susținut că ținuta nu a fost potrivită pentru cea mai importantă seară a modei, în timp ce alții au apărat stilizarea și referința artistică din spatele look-ului.

Înainte de gală, Lauren Sánchez a dezvăluit că s-a pregătit într-un mod neobișnuit pentru eveniment. Într-un interviu acordat revistei Vogue, aceasta a spus că s-a antrenat alături de Departamentul de Pompieri din New York ca parte a rutinei sale de fitness dinaintea serii.

Potrivit lui Sánchez, experiența a inclus purtarea echipamentului greu de pompier și parcurgerea unor exerciții tip circuit, în condiții simulate de fum. Ea a descris această pregătire drept una dintre cele „mai neobișnuite” metode prin care s-a pregătit vreodată pentru o apariție la Met Gala.

