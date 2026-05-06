Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, adevărul despre sarcină. A făcut totul public!

În ultimele zile s-a speculat intens faptul că Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, ar urma să devină mămică. Fanii au văzut câteva poze cu o burtică suspectă și s-au grăbit să tragă concluziile. Ei bine, acum Gucci a spulberat misterul și a făcut primele declarații despre presupusa sarcină. Așteaptă aceasta un copil sau nu?

În urmă cu doar câteva zile, în mediul online au apărut mai multe fotografii de la spital cu fiica lui Miraj Tzunami. De asemenea, în imagini, se putea observa și o burtică suspectă. Internauților nu le-a scăpat acest detaliu și au tras imediat concluziile. Mai mult, au început să îl felicite pe manelist pentru faptul că va deveni bunic.

Gucci, primele declarații despre presupusa sarcină

Cum felicitările tot curg în mediul online, Gucci a simțit nevoia să intervină și să facă lumină în acest caz. Mulți se întrebau dacă aceasta este cu adevărat însărcinată, iar acum tânăra a făcut primele declarații pe marginea subiectului.

Văzând că toată lumea vorbește de o sarcină, Gucci și-a dorit să oprească aici subiectul. Tânără a spus că nu este vorba despre nicio sarcină și nu așteaptă un copil. A demontat zvonurile și s-a arătat deranjată de cei care au speculat pe marginea subiectului.

De asemenea, ea a mai precizat că la spital a ajuns din cauza unei probleme medicale, și în niciun caz pentru un control în ceea ce privește o sarcină.

„Bună prietenii mei, vă pup și vă iubesc. Am văzut și eu pe TikTok, pe Facebook, că se speculează că eu sunt însărcinată. Nu sunt, fraților, nicio însărcinată, nici absolut nimic. Acolo unde a postat este fals totul, credeți-mă. Și persoana care m-a filmat când am fost la spital, am fost la spital cu o problemă. Nicidecum că sunt însărcinată. Nu mai faceți filmări false și să spuneți aici pe TikTok sau pe Facebook sau pe unde ar fi lucruri false despre mine. Când spuneți ceva adevărat, n-am nicio treabă. Dar când spuneți ceva fals despre mine, normal că iau foc și intru să vorbesc. Așa că vă pup și vă iubesc”, a fost mesajul transmis de Gucci.

