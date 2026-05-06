Mădălina Dorobanțu, negocieri uriașe ca să-l aducă pe celebrul Black Coffee la Gaia: ”De doi ani stăm pe capul lui”

Gaia a dat lovitura de 1 Mai, aducându-l pe Black Coffee după negocieri care au durat doi ani întregi. Clubul din București a fost arhiplin, iar energia din public a fost aproape magică. Mădălina Dorobanțu a povestit la Dan Capatos Show cât de complicat a fost să securizeze acest booking de top mondial. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Drumul până la semnarea contractului cu Black Coffee a fost plin de blocaje, emoții și momente grele.

„Cam doi ani a durat, de doi ani stăm pe capul lui, pe capul managementului lui și inițial au semnat în altă parte anul trecut și apoi au venit către noi. Dar chiar și atunci când aproape semnam au dispărut. Așa, nu mai aveam niciun semn, eram convinși că nu o să se întâmple acest show și dintr-o dată, după două luni, mi-a cerut numărul de telefon, pentru că totul era pe email, și mi-a spus: Mai rămâne valabilă oferta? Singura dată este 1 mai.”

Evenimentul nu a fost doar un simplu party, ci o experiență care a depășit așteptările inclusiv pentru organizatori și invitați. Mădălina spune că artistul s-a conectat cu publicul, iar energia a circulat perfect între scenă și ringul de dans.

„Eram fericită, era un schimb de energii din față în spate și invers și inclusiv artistul s-a contopit cu toată energia aceasta. Sinceră să fiu, eu l-am mai ascultat și prin alte părți, dar niciodată nu am auzit un set atât de… un set de excepție. Toată lumea, au fost oameni care plângeau de bucurie, au rămas toți cu pielea de găină.”

Înainte de succesul actual, Gaia a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, cu evenimente care au mers pe pierdere. Patru proiecte consecutive au eșuat, iar brandul părea că își pierde identitatea și direcția. Mădălina Dorobanțu a recunoscut că a fost nevoie de o pauză și de o analiză profundă pentru a salva conceptul. Decizia de a reconstrui totul de la zero a fost riscantă, dar a devenit punctul de cotitură pentru viitor.

„Înainte de pandemie am avut patru evenimente, deci atenție, nu vorbim de club, patru evenimente care în 2019 nu au funcționat. Nu au funcționat, pe pierdere, unul, două, trei, patru. Și eu atunci am zis că s-a pierdut brandul. Am stat, m-am consumat vreo trei luni de zile, am luat-o de la zero. În primul rând pierdusem esența Gaia. Ce era Gaia în trecut? Era glam, era creativ, iar acum făceam doar o chestie de masă.”

După reinventare, Gaia a schimbat direcția, punând accent pe experiență, selecție și identitate de brand. Strategia a inclus o repoziționare atentă, cu focus pe atmosferă, vizual și artiști.

„În acele trei luni de zile am gândit și am repornit. Inițial am repornit tot pe partea de bairam, ca eu să pot să-mi fac niște venituri și să încep să reconstruiesc. Dar cert este că după pandemie și odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, atunci am simțit cotitura. Faptul că trebuie să o iau puțin spre zona de DJ și să nu mai fie doar masă, pentru că glamul este dat și de locație, de lumini și de artist.”

