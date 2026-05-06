Război total pentru averea fabuloasă lăsată de „Regele plajelor”. Moștenitorii au început să-i vândă bunurile pe ascuns, deși partajul nu e gata

Moștenirea lăsată de Victor Băldescu, supranumit „Regele plajelor”, continuă să provoace tensiuni uriașe în familie, la mai bine de zece ani de la moartea afaceristului care a controlat unele dintre cele mai valoroase bucăți de litoral din România. Vorbim despre un patrimoniu evaluat la zeci de milioane de euro!

În centrul acestei averi se află, mai exact, proprietăți din Mamaia, Neptun, Eforie Nord și Costinești, zone în care Băldescu a controlat ani la rând suprafețe importante de plajă prin companii din domeniul imobiliar și turistic. La acestea se adaugă imobile din București, Constanța și Argeș, dar și pachete de acțiuni în mai multe societăți comerciale.

După moartea afaceristului, în 2015, între moștenitori – soția sa Oana Băldescu, fiica Anna și fii din prima căsnicie – Victor și Paul – a început o luptă crâncenă pentru împărțirea acestei averi.

Deși, teoretic, bunurile au fost inventariate și evaluate, în realitate fiecare etapă a partajului a generat noi dispute. Iar Dragoș Băldescu, unul dintre fiii săi, a contestat succesiunea. Judecătorii au fost nevoiți să trimită înapoi mai multe expertize, după ce părțile au negat modul în care au fost calculate valorile: de la suprafețele reale ale clădirilor, până la gradul de uzură și metodele de evaluare folosite.

”Cireașa de pe tort” o reprezintă vila „Alunul” din Mangalia, pe care a deținut-o ”Regele plajelor”, evaluată la peste 1,9 milioane de euro, dar contestatată de Dragoș ca valoare, pe motiv că piscina, finisajele și gradul de întreținere nu ar fi fost corect reflectată în calcule.

”În motivare, a arătat că solicită lămurirea privind evaluarea imobilului poziția 25 – vila „Alunul”, construcție. Acesta a susținut că descrierea și evaluarea imobilului efectuate de expert au fost inexacte, întrucât finisajele interioare nu sunt în stare foarte bună, așa cum rezultă din fotografiile anexate, ci prezintă deteriorări evidente: perete murdar, terasă cu încăpere din lemn afectată de umezeală, centrală termică cu urme, piscină nefolosită cu finisaj degradat și curte neîngrijită cu vegetație sălbatică… În concluzie, a solicitat corectarea evaluării imobilului poziția 25 – vila „Alunul”, precum și a terenurilor poziția 25 și 26, cu diminuarea valorii totale de la 1.949.595 euro la 1.618.489 euro”, se arată în datele de la dosarul obținut de CANCAN.RO.

Tranzacții pe sub masă cu bolizi de colecție

Disputa nu se oprește doar la case și terenuri. În dosar se ceartă și pe modul în care au fost stabilite valorile pentru terenuri, unde experții au aplicat ajustări de preț în funcție de zonă, poziționare sau potențial de dezvoltare. În unele cazuri, aceste diferențe ajung la procente importante, ceea ce poate schimba semnificativ valoarea finală a moștenirii.

Fiecare tabără susține, însă, o variantă diferită: fie că valorile sunt umflate artificial, fie că sunt subevaluate.

În masa succesorală au intrat și autovehicule de lux – Mercedes Benz, Porsche, Land Rover, Mitsubishi Lancer Evolution V 1, Subaru Impreza 2.0 WRX – și o motocicletă marca Yamaha 1200. Porsche-ul, model 911 GT2, a ajuns mărul discordiei, între Dragoș Băldescu și fratele său, Paul, acuzat că vrea să vândă mașina, deși partajul nu este gata.

Un bărbat susține că a plătit deja bani pentru această mașină și pentru încă un bolid de colecție, mizând pe faptul că acestea vor ajunge în posesia moștenitorului cu care a negociat, respectiv Paul Băldescu. Fiind achitat inclusiv un avans de 500.000 de lei. La fel s-ar fi întâmplat și cu un superb Ford GT/ 600RE care i-am aparținut inițial milionarului.

Se pare că instanța nu a recunoscut această tranzacție și a decis ca intervientul care a intervenit în proces, adică cumpărătorul mașinilor, nu poate cere atribuirea bolizilor, chiar dacă a plătit parțial pentru ele: „Respingerea cererii de admitere în principiu a intervenției accesorii formulate de numitul ##### ####### (…) ca inadmisibilă.”

De asemenea, judecătorii au admis o parte din contestațiile lui Dragoș Băldescu, trimițând rapoartele de evaluare înapoi la experți pentru refacere și clarificări. Cu alte cuvinte, valorile stabilite până acum pentru vile, terenuri și alte bunuri sunt puse sub semnul întrebării și urmează o nouă rundă de tranșare a succesiunii.

