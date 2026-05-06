Cum arată Dana Săvuică după ce a slăbit 12 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!

Dana Săvuică (56 de ani) a reușit să „topească” peste 10 kilograme într-un timp record. Fostul iepuraș Playboy a dezvăluit metoda prin care se menține veșnic tânără, dar și la ce alimente a renunțat aproape complet.

Dana Săvuică se pregătește acum să își reînoiască garderoba, după ce a reușit să scape de kilogramele nedorite. Fostul iepuraș Playboy poate rivaliza cu ușurință cu tinerele care se străduiesc să-și remodeleze silueta – vezi imagini în galeria foto de mai jos.

Cum a slăbit Dana Săvuică

În timp ce își făcea inventarul hainelor din garderobă, Dana Săvuică le-a prezentat prietenilor virtuali ultimele sale măsurători. Ea a slăbit 12 kilograme, schimbare care i-a cam dat planurile peste cap. Încântată de rezultatele obținute în ultimele luni, cu sinceritate și entuziasm, le-a dezvăluit urmăritorilor detalii despre transformarea sa.

„Ați observat că am slăbit probabil, dar nu știți cât. Deci, iată cât: două măsuri la blugi. Parcă e mai bine, nu? Am slăbit vreo 12 kg, acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul”, a spus Dana Săvuică.

În urmă cu ceva timp, Dana Săvuică a mărturisit că pentru a scăpa de surplusul de kilograme folosește postul intermitent. Nu mai mănâncă nimic după ora 18:00, iar a doua zi mai mănâncă abia la ore 14-15, regim care în timp i-a devenit stil de viață.

În orele în se hrănește, fostul iepuraș Playboy mănâncă alimente nutritive, multe legume, fructe și a redus considerabil consumul de carnea și brânzeturi. De asemenea, indiferent de program, Dana Săvuică nu lasă ziua să treacă fără a face mișcare, fie că este vorba de sport sau plimbări prin parc sau chiar câteva ture în jurul casei. De asemenea, în prag de vară, ea optează și pentru un regim hipocaloric, ce presupune înlocuirea meselor cu shake-uri, supe sau batoane.

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez. Eu nu țin post, dar am grijă de corpul meu. Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale. Mișcarea e sfântă. Fie că faci sport sau plimbări prin parc, câteva ture în jurul casei, într-un ritm alert, este ideal pentru sănătate și arderi. Nutriția, ceea ce mănânci, ține doar de tine. Sunt foarte bune produsele bio, de fermă. Totul trebuie însă consumat în cantitate mică”, a declarat Dana Săvuică.

