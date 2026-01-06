Acasă » Exclusiv » Dana Săvuică, fără filtre. Cum s-a transformat viața celebrei blondine la 55 de ani: „Menopauza a intrat lin în viața mea”

Dana Săvuică, fără filtre. Cum s-a transformat viața celebrei blondine la 55 de ani: „Menopauza a intrat lin în viața mea”

De: Georgiana Ionita 06/01/2026 | 14:34
Dana Săvuică, fără filtre. Cum s-a transformat viața celebrei blondine la 55 de ani: „Menopauza a intrat lin în viața mea”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

2025 a fost pentru Dana Săvuică (55 de ani) un an intens: multe proiecte, un eveniment major în familia sa, dar și alegeri curajoase pentru frumusețea și sănătatea ei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta vorbește despre nunta fiicei sale, despre intervența de blefaroplastie, secretele tinereții și lecțiile cu care a intrat în 2026.

Dana Săvuică a trăit, în 2025, unul dintre cele mai emoționante momente din viața unui părinte, nunta fiicei sale. În vârstă de 55 de ani, vedeta reușește să rămână o inspirație pentru românce, atât din punct de vedere al modului în care arată, dar și cum trăiește. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dana dezvăluie secretele frumuseții ei, atât fizice, cât și mentale, dar și cum a transformat-o anul care tocmai s-a încheiat.

Un an plin de provocări, nunta fiicei și blefaroplastia

CANCAN.RO: Cum ai descrie, în câteva cuvinte, anul 2025 pentru tine?

Dana Săvuică: Aș descrie 2025 ca un an cu provocări, pentru că a venit cu niște proiecte pe care le-am lansat încă din 2024 și care acum, practic, au început să prindă viață. Asta a dus la multă muncă și determinare, dar cu satisfacția că lumea a primit cu bucurie cele două proiecte: Dare2Shine, realizat împreună cu Dana Sota, și CD World, cu Carmen Negoita.

CANCAN.RO: Nunta fiicei tale a fost un moment uriaș în viața ta. Cum ai trăit emoțiile acelei zile, ce sfaturi i-ai dat înainte de a-și începe propria familie și care este dorința ta cea mai mare pentru viitorul ei?

Dana Săvuică: Ca mamă, am simțit că misiunea mea a fost îndeplinită. Sunt foarte mândră de fiica mea, de alegerile pe care le-a făcut în viață și îmi doresc să își urmeze calea după ceea ce simte că e bine pentru ea.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o intervenție estetică anul acesta. Care a fost marea motivație din spatele deciziei și cum te simți acum?

Dana Săvuică: Impropriu spus intervenție estetică. Am ales să fac o blefaroplastie la pleoapa superioară pentru a întineri aspectul ochilor și pentru a lărgi spectrul vizual, care se micșorase destul de mult. Întotdeauna fac lucrurile cu măsură, fără să schimb fizionomia sau să arăt ca o păpușă artificială, de aceea apelez la doctori esteticieni buni, precum Dr. Mourtada Sleiman, cel care se ocupă de aspectul feței mele.

CANCAN.RO: Dana, tu pari că ai găsit formula pentru „tinerețe fără bătrânețe”! Cum arată, real, grija de sine, ce „secrete” pentru înfrumusețare ai, care chiar funcționează și cum arată alimentația ta?

Dana Săvuică: „Formula” este de a avea un tonus bun, optimism, bucuria de a face lucruri de care sunt pasionată. Asta, cumulată cu plimbări lungi în parc (în ritm alert), întâlniri cu prietenii, activitatea zilnică, toate acestea mă mențin tânără.
În plus, jobul de narator îmi ține mintea sănătoasă și mă bucur că am găsit echilibrul perfect între a citi cu plăcere și a fi plătită pentru asta.
În ceea ce privește îngrijirea zilnică, orice femeie o urmează și fiecare are rețeta ei. A mea este de a folosi produse dermatocosmetice de calitate, alese pentru vârsta și tenul meu, terapii de wellness și spa, tratamente minim invazive de îmbunătățire a aspectului pielii.
Alimentația am modificat-o după un regim stabilit de nutriționist și de doctorii care îmi urmăresc echilibrul hormonal, care s-a schimbat odată cu intrarea la menopauză. Eu îmi fac anual toate analizele și merg constant la controale medicale.

Mituri despre vârstă care trebuie spulberate

CANCAN.RO: Ce mituri legate de înaintarea în vârstă ai vrea să dispară în 2026?

Dana Săvuică: Mi-ar plăcea ca femeia care a ajuns la maturitate să se bucure de experiența ei de viață, să-și trăiască viața după propriile reguli și pasiuni, iar cea care a ajuns la menopauză să se iubească pe sine, să fie recunoscătoare pentru sănătate, împliniri, viață și să aibă curajul de a străluci. Pentru că, realmente, aceasta este perioada când copiii au crescut, când ai iubit, ești iubită și îți poți relua libertatea din tinerețe, atunci când aveai dorințe. Acum știi să ți le îndeplinești, ai mai multe resurse la dispoziție și, cel mai important, ești mult mai conștientă de cine ești tu.

CANCAN.RO: Menopauza aduce schimbări majore în viața unei femei. Cum ai trăit această etapă, ce ai descoperit despre feminitatea ta și ce sfat ai da femeilor care vor să se simtă bine în pielea lor la orice vârstă?

Dana Săvuică: Menopauza a intrat lin în viața mea. Poate și pentru că sunt foarte activă, preocupată de proiectele mele, nu am simțit modificări majore. Totuși, un fatigue în toiul zilei, unele momente de cădere a stării emoționale, o greutate în a slăbi rapid. Dar feminitatea a rămas intactă. Asta ține de atitudine, de felul în care te percepi tu. Ține de receptorii minții, făcând abstracție de modificările hormonale și fizice.

CANCAN.RO: Care este cea mai importantă lecție pe care vrei să o porți cu tine din 2025 în 2026?

Dana Săvuică: Lecția cea mai importantă este să investesc în continuare în mine, în iubirea de sine și să îmi aleg cu mai mare grijă prietenii și „bătăliile”.

VEZI ȘI: Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Divele au dat algoritmul peste cap cu poze de pe plajele exotice. Răsfăț maxim la început de an
Exclusiv
Divele au dat algoritmul peste cap cu poze de pe plajele exotice. Răsfăț maxim la început de an
27 ianuarie 2026, ziua care declanșează un „ciclon” de transformări radicale. Sanda Ionescu: „Plata karmică se va face de la mic la mare”
Exclusiv
27 ianuarie 2026, ziua care declanșează un „ciclon” de transformări radicale. Sanda Ionescu: „Plata karmică se va face…
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
Click.ro
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Digi24
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât...
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Cu cine și unde mi-am petrecut Revelionul
BANCUL ZILEI | Cu cine și unde mi-am petrecut Revelionul
Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de SUA
Luxul din Caraibe al lui Maduro. Cum arată vila de 18 milioane de dolari, pusă sub sechestru de SUA
Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță. Nu-i pasă că Scărlătescu s-a afișat cu noua iubită!
Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță. Nu-i pasă că Scărlătescu s-a afișat cu noua iubită!
Tată și fiu, morți după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Arad
Tată și fiu, morți după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Arad
România, lovită de ciclonul polar: 36 de județe afectate! Raed Arafat îi avertizează pe români
România, lovită de ciclonul polar: 36 de județe afectate! Raed Arafat îi avertizează pe români
Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred ...
Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred că ne dorim băiat”
Vezi toate știrile
×