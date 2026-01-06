Dana Săvuică, fără filtre. Cum s-a transformat viața celebrei blondine la 55 de ani: „Menopauza a intrat lin în viața mea”

2025 a fost pentru Dana Săvuică (55 de ani) un an intens: multe proiecte, un eveniment major în familia sa, dar și alegeri curajoase pentru frumusețea și sănătatea ei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta vorbește despre nunta fiicei sale, despre intervența de blefaroplastie, secretele tinereții și lecțiile cu care a intrat în 2026.

Dana Săvuică a trăit, în 2025, unul dintre cele mai emoționante momente din viața unui părinte, nunta fiicei sale. În vârstă de 55 de ani, vedeta reușește să rămână o inspirație pentru românce, atât din punct de vedere al modului în care arată, dar și cum trăiește. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dana dezvăluie secretele frumuseții ei, atât fizice, cât și mentale, dar și cum a transformat-o anul care tocmai s-a încheiat.

Un an plin de provocări, nunta fiicei și blefaroplastia

CANCAN.RO: Cum ai descrie, în câteva cuvinte, anul 2025 pentru tine?

Dana Săvuică: Aș descrie 2025 ca un an cu provocări, pentru că a venit cu niște proiecte pe care le-am lansat încă din 2024 și care acum, practic, au început să prindă viață. Asta a dus la multă muncă și determinare, dar cu satisfacția că lumea a primit cu bucurie cele două proiecte: Dare2Shine, realizat împreună cu Dana Sota, și CD World, cu Carmen Negoita.

CANCAN.RO: Nunta fiicei tale a fost un moment uriaș în viața ta. Cum ai trăit emoțiile acelei zile, ce sfaturi i-ai dat înainte de a-și începe propria familie și care este dorința ta cea mai mare pentru viitorul ei?

Dana Săvuică: Ca mamă, am simțit că misiunea mea a fost îndeplinită. Sunt foarte mândră de fiica mea, de alegerile pe care le-a făcut în viață și îmi doresc să își urmeze calea după ceea ce simte că e bine pentru ea.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o intervenție estetică anul acesta. Care a fost marea motivație din spatele deciziei și cum te simți acum?

Dana Săvuică: Impropriu spus intervenție estetică. Am ales să fac o blefaroplastie la pleoapa superioară pentru a întineri aspectul ochilor și pentru a lărgi spectrul vizual, care se micșorase destul de mult. Întotdeauna fac lucrurile cu măsură, fără să schimb fizionomia sau să arăt ca o păpușă artificială, de aceea apelez la doctori esteticieni buni, precum Dr. Mourtada Sleiman, cel care se ocupă de aspectul feței mele.

CANCAN.RO: Dana, tu pari că ai găsit formula pentru „tinerețe fără bătrânețe”! Cum arată, real, grija de sine, ce „secrete” pentru înfrumusețare ai, care chiar funcționează și cum arată alimentația ta?

Dana Săvuică: „Formula” este de a avea un tonus bun, optimism, bucuria de a face lucruri de care sunt pasionată. Asta, cumulată cu plimbări lungi în parc (în ritm alert), întâlniri cu prietenii, activitatea zilnică, toate acestea mă mențin tânără.

În plus, jobul de narator îmi ține mintea sănătoasă și mă bucur că am găsit echilibrul perfect între a citi cu plăcere și a fi plătită pentru asta.

În ceea ce privește îngrijirea zilnică, orice femeie o urmează și fiecare are rețeta ei. A mea este de a folosi produse dermatocosmetice de calitate, alese pentru vârsta și tenul meu, terapii de wellness și spa, tratamente minim invazive de îmbunătățire a aspectului pielii.

Alimentația am modificat-o după un regim stabilit de nutriționist și de doctorii care îmi urmăresc echilibrul hormonal, care s-a schimbat odată cu intrarea la menopauză. Eu îmi fac anual toate analizele și merg constant la controale medicale.

Mituri despre vârstă care trebuie spulberate

CANCAN.RO: Ce mituri legate de înaintarea în vârstă ai vrea să dispară în 2026?

Dana Săvuică: Mi-ar plăcea ca femeia care a ajuns la maturitate să se bucure de experiența ei de viață, să-și trăiască viața după propriile reguli și pasiuni, iar cea care a ajuns la menopauză să se iubească pe sine, să fie recunoscătoare pentru sănătate, împliniri, viață și să aibă curajul de a străluci. Pentru că, realmente, aceasta este perioada când copiii au crescut, când ai iubit, ești iubită și îți poți relua libertatea din tinerețe, atunci când aveai dorințe. Acum știi să ți le îndeplinești, ai mai multe resurse la dispoziție și, cel mai important, ești mult mai conștientă de cine ești tu.

CANCAN.RO: Menopauza aduce schimbări majore în viața unei femei. Cum ai trăit această etapă, ce ai descoperit despre feminitatea ta și ce sfat ai da femeilor care vor să se simtă bine în pielea lor la orice vârstă?

Dana Săvuică: Menopauza a intrat lin în viața mea. Poate și pentru că sunt foarte activă, preocupată de proiectele mele, nu am simțit modificări majore. Totuși, un fatigue în toiul zilei, unele momente de cădere a stării emoționale, o greutate în a slăbi rapid. Dar feminitatea a rămas intactă. Asta ține de atitudine, de felul în care te percepi tu. Ține de receptorii minții, făcând abstracție de modificările hormonale și fizice.

CANCAN.RO: Care este cea mai importantă lecție pe care vrei să o porți cu tine din 2025 în 2026?

Dana Săvuică: Lecția cea mai importantă este să investesc în continuare în mine, în iubirea de sine și să îmi aleg cu mai mare grijă prietenii și „bătăliile”.

