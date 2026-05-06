Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile cu temperaturi de vară, vremea se răcește. Finalul acestei săptămâni duce o prognoză meteo cu temperaturi mai scăzute, iar în mai multe regiuni ale țării se instalează furtuni puternice.

În ultimele zile, românii s-au bucurat de o vreme însorită, cu temperaturi ce au depășit media specifică perioadei. În unele zone au fost înregistrate chiar și 30 de grade. Însă, meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță că vremea se schimbă, din nou, la finalul acestei săptămâni.

Precipitații abundente, furtuni și grindină

Vremea se menține una călduroasă până la finalul acestei săptămâni. Astăzi, 6 mai, termometrele au indicat și 29 de grade în unele zone ale țării. Însă, în zilele următoare tendința este ca valorile termice să mai scadă ușor, dar cu toate acestea se vor situa totuși în jurul mediilor specifice primei decade a lunii mai.

Însă, finalul săptămânii aduce o schimbare bruscă de registru, iar stabilitatea atmosferică se instalează treptat. Vizate vor fi în principal zonele de deal și de munte, în special zona Carpaților Meridionali.

Ulterior, instabilitatea atmosferică va fi în creștere în toate zonele țării și vor apărea aversele, care vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În unele zone o să fie și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse chiar 15-20 litri pe metru pătrat.

„Ne așteptăm în continuare la temperaturi mai ridicate, cel puțin astăzi și mâine față de mediile specifice perioadei în care ne aflăm, temperaturi care vor fi chiar și cu 5 până la 7 grade mai mari față de normele perioadei. Astfel, astăzi ne așteptăm să ajungem până la 29 de grade, iar în zilele următoare tendința este ca valorile termice să mai scadă. În acest context vor fi și manifestări de instabilitate atmosferică. Deocamdată vizate vor fi în principal zonele de deal și de munte, în special zona Carpaților Meridionali, însă, pe măsură ce ne apropiem de finalul acestei săptămâni, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în toate zonele țării. Vor fi averse însoțite și de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și totodată nu sunt excluse nici căderile de grindină, iar cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse chiar 15-20 litri pe metru pătrat”, spune meteorologul Oana Păduraru.

