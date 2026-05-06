Acasă » Știri » Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină

Vremea se schimbă radical la final de săptămână! Precipitații abundente, furtuni și grindină

De: Alina Drăgan 06/05/2026 | 23:11
Precipitații abundente, furtuni și grindină 

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile cu temperaturi de vară, vremea se răcește. Finalul acestei săptămâni duce o prognoză meteo cu temperaturi mai scăzute, iar în mai multe regiuni ale țării se instalează furtuni puternice.

În ultimele zile, românii s-au bucurat de o vreme însorită, cu temperaturi ce au depășit media specifică perioadei. În unele zone au fost înregistrate chiar și 30 de grade. Însă, meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță că vremea se schimbă, din nou, la finalul acestei săptămâni.

Precipitații abundente, furtuni și grindină

Vremea se menține una călduroasă până la finalul acestei săptămâni. Astăzi, 6 mai, termometrele au indicat și 29 de grade în unele zone ale țării. Însă, în zilele următoare tendința este ca valorile termice să mai scadă ușor, dar cu toate acestea se vor situa totuși în jurul mediilor specifice primei decade a lunii mai.

Însă, finalul săptămânii aduce o schimbare bruscă de registru, iar stabilitatea atmosferică se instalează treptat. Vizate vor fi în principal zonele de deal și de munte, în special zona Carpaților Meridionali.

Ulterior, instabilitatea atmosferică va fi în creștere în toate zonele țării și vor apărea aversele, care vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În unele zone o să fie și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse chiar 15-20 litri pe metru pătrat.

„Ne așteptăm în continuare la temperaturi mai ridicate, cel puțin astăzi și mâine față de mediile specifice perioadei în care ne aflăm, temperaturi care vor fi chiar și cu 5 până la 7 grade mai mari față de normele perioadei. Astfel, astăzi ne așteptăm să ajungem până la 29 de grade, iar în zilele următoare tendința este ca valorile termice să mai scadă.

În acest context vor fi și manifestări de instabilitate atmosferică. Deocamdată vizate vor fi în principal zonele de deal și de munte, în special zona Carpaților Meridionali, însă, pe măsură ce ne apropiem de finalul acestei săptămâni, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în toate zonele țării.

Vor fi averse însoțite și de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și totodată nu sunt excluse nici căderile de grindină, iar cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse chiar 15-20 litri pe metru pătrat”, spune meteorologul Oana Păduraru.

 

CITEȘTE ȘI:

Temperaturi neobișnuite până la 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Pe ce dată vine canicula în 2026. Meteorologii Easeweather anunță prima zi cu temperaturi peste 35 de grade Celsius, în România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Știri
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost…
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă…”
Știri
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi…
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală
Mediafax
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în...
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei
Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Un bărbat de 65 de ani din Harghita a fost dat dispărut pe 27 aprilie. Unde a fost găsit după o săptămână
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele ...
Soția lui Costinel Popescu, deținutul împușcat mortal după ce a evadat din penitenciar, primele declarații: „Dacă m-ar fi găsit acasă…”
Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia
Despăgubire uriașă pentru un turist care nu a găsit niciun șezlong liber pe o plajă din Grecia
Jorge, un nou proiect! Artistul vrea să-i învețe pe români cum să-și investească banii: ”Avem ...
Jorge, un nou proiect! Artistul vrea să-i învețe pe români cum să-și investească banii: ”Avem doi analiști financiari”
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant ...
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”
Vezi toate știrile