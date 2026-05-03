De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 08:51
Pe ce dată vine canicula în 2026. Meteorologii Easeweather anunță prima zi cu temperaturi peste 35 de grade Celsius, în România
Începutul lunii mai a venit cu vreme instabilă în aproape toată țara. Temperaturile sunt mai scăzute decât cele obișnuite pentru perioada în care ne aflăm, însă specialiștii vin cu vești bune pentru următoarele zile. Soarele începe să își facă simțită prezența în mai toate regiunile, iar valorile termice vor crește treptat. Cu toate acestea, vara se apropie cu pași repezi și nu putem să nu ne întrebăm când vom avea parte de vreme caniculară.

Mai este o lună până când calendaristic începe sezonul verii. Toată lumea așteaptă, dar vremea nu este așa cum ne-am dorit. În ultimele zile țara noastră a traversat un val de aer rece, iar de zilele viitoare termometrele vor arăta valori ușor mai ridicate. Acest lucru îi face pe mulți să se gândească deja, la prima zi cu temperaturi de 35 de grade. Meteorologii Easeweather au prezentat datele despre vreme până în luna iunie.

Pe ce dată vine canicula în 2026

Vremea bună este așteptată de toată lumea. Cu toate acestea, până când vom avea parte de temperaturi caniculare mai durează un pic. Conform meteorologilor Easeweather, prima zi cu valori de peste 35 de grade Celsius se va înregistra abia în luna iulie, mai exact în data de 14. Atunci, temperaturile vor ajunge la 36 de grade Celsius.

Totuși, nu este singura zi cu astfel de temperaturi. Următoarele două zile cu valori caniculare vor fi consecutive și anume 15 și 16 iulie. Până pe data de 19 iulie, gradele se vor menține, mai precis la 34 de grade Celsius. Apoi, un nou val de căldură își va face simțită prezența. De această dată, pe 20 iulie, temperatura va fi de 35 de grade Celsius, însă vor fi însoțite și precipitații. Următoarea zi cu vreme caniculară va fi pe 22 iulie, dar soarele ar putea fi acoperit în mare parte de nori. 24, 25 și 26 iulie, vor fi alte zile cu valori de peste 35 de grade Celsius și vor fi ultimele din această lună.

Dacă facem o comparație între primele zile ale lunii iulie și finalul ei, putem observa că începe și se încheie în același mod. Mai concret, atât în data de 1 iulie, cât și în 31 iulie, temperaturile nu trec mai mult de 33 de grade Celsius și în ambele zile vor fi prezente precipitații.

