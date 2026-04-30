Acasă » Știri » 2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate

De: Irina Vlad 30/04/2026 | 07:51
După câteva zile de vreme cu maxime de până la 26 de grade Celsius, meteorlogii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru începutul lunii mai. Două alerte de viscol și nisoare au fost emise pentru anumite zone din România. Care sunt orașele afectate?

Cu doar o zi înainte de luna mai, iarna se întoarce în România! Meteorologii Accuweather au emis o avertizare de vreme rea și  instabilitate atmosferică în toată țara. Începând de joi, 30 aprilie, un aer polar traversează România și aduce temperaturi cu 8-12 grade mai mici decât normalul perioadei. În unele orașe sunt așteptate ninsori și viscol

Viscol și ninsori în România la începutul lunii mai

Începând de joi, 30 aprilie, vremea în România devine instabilă și rece, în special în sudul și estul țării undeva ploua. Cantitățile de apă vor atinge 10-15 l/mp, iar pe suprafețe restrânse vor depăși 20 de l/mp. Izolat, ploile se vor transforma în lapoviță și nisoare.

Schimbările majore sunt așteptate în orașele din zonele montane. La altitudini de peste 1.400 m va ninge abundent, iar stratul de zăpadă depus va avea între 5 și 8 cm. În Predeal, meteorologii Accuweather au emis două alerte de vreme severă: prima este valabilă de joi, 30 aprilie, de la ora 05:00 până la ora 11:00, iar cea de-a doua sâmbătă, 2 mai, între orele 12:00 și 18:00. În acest interval, în oraș se va depunde un strat de zăpadă de 1-3 cm.

Vântul va atinge viteze de 40 – 45 km/h, iar la munte, în zonele înalte, viteza rafalelor va depăși 60-70 km/h. Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, apoi temperaturile vor mai crește și se vor apropia de cele specifice datei din calendar. Începând de săptămâna viitoare, temperaturile se vor apropia de valorile normale ale perioadei, în cea mai mare parte a țării.

Luna aprilie se încheie cu temperaturi deosbit de scăzute, iar instabilitatea atmosferică se instalează din cauza Anticiclonului din Groelanda, cu aer de origine polară, care s-a extins pe o mare parte din Europa.

„Un alt ciclon, cu aer de origine polară, este greu de dislocat, se întinde pe o mare parte din Europa, iar această situaţie de blocaj se menţine. Acest val polar vine acum peste Europa de Est. Practic, de mâine iar se răceşte, vor fi temperaturi cu 8-10 grade mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor fi şi ploi, va bate şi vântul, apa mării va avea 6-9 grade”, spun experții meteo.

Tags:

Recomandarea video

Parteneri
Urmărește Cancan.ro pe Google News
