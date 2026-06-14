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Gina Pistol a mers la cel mai vechi târg din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea TV

De: Denisa Crăciun 14/06/2026 | 18:52
Gina Pistol a mers la cel mai vechi târg din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea TV
Gina Pistol, la târg de vechituri/ sursa foto: social media
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Gina Pistol este foarte activă pe rețelele de socializare. În acest weekend a împărtășit cu urmăritorii ei aventura de care a avut parte. Aceasta s-a dus la unul dintre cele mai vechi târguri din țara noastră, renumit pentru obiectele tradiționale care se găsesc acolo. 

Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Aceasta își petrece timpul alături de familie, prieteni și nu numai. În acest weekend le-a povestit urmăritorilor ei pe rețelele de socializare despre experiența trăită. Vedeta a decis să meargă la unul dintre cele mai vechi târguri din România. Acesta este situat la Negreni, din Cluj-Napoca și a povestit cu ce a plecat acasă.

Cu ce s-a întors acasă Gina Pistol de la târgul de vechituri din Cluj-Napoca

Prezentatoarea TV își renovează casa, așa că are nevoie de diverse obiecte noi. Din acest motiv, a decis să își facă curaj și să plece la drum. Gina s-a dus până la Cluj-Napoca, la Negreni, acolo unde se află unul din cele mai vechi târguri. Acolo, oamenii pot găsi articole tradiționale, mai ales unele potrivite pentru colecționari.

Ajunsă la târg, soția lui Smiley a luat la rând cu entuziasm fiecare tarabă și a rămas impresionată de tot ceea ce a găsit. Aceasta a povestit pe InstaStory că a văzut ceaune, tablouri, scule, decorațiuni vechi, obiecte de bucătărie și haine care i-au adus aminte de copilărie. Ea a explicat că e în căutarea unei lampe cu gaz, care să se potrivească cu designul casei de la munte. În plus, Gina și-a mai dorit un ceaun. Prezentatoarea a plecat acasă cu două ceaune, unul fiind pentru chef Florin Dumitrescu.

Eram cu ochiu stâng într-o parte, cu dreptul în cealaltă parte. Deci câte culori, câte sunete, câți stimuli. Sunt epuizată, deci eu am nevoie de un concediu. Nu-mi luai nimic. Voiam o lampă frumoasă pe gaz pentru casa de la munte, dar n-am găsit ce-mi doream eu, niște mânere pentru uși, dar n-am găsit. Mi-am luat, ce credeți? Îmi luai ceaun. Ceaun d-ăla mare, cu suport. Am portbagajul plin. Am luat două, de fapt, i-am luat și lui Dumitrescu, că m-a rugat să-i iau și lui. Eu n-am avut atât de mulți bani, mi-am luat unul mai mic, a povestit Gina Pistol.

Cu toate acestea, la final s-a gândit că ar fi putut să comande ce avea nevoie, mai ales că încă nu este gata casa de la munte.

Ce a fost în mintea mea? Puteam să-l comand de pe net. Ce fac eu cu ceaunul?, a mai spus ea.

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Unde vor petrece Gina Pistol și Smiley minivacanța de 1 Mai. Destinația este atipică

 

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