„Anul trecut primeam cenușa lui Felix”. Mesajul dureros al Mihaelei Rădulescu

Mihaela Rădulescu a traversat una dintre cele mai grele perioade din viața ei. În urmă cu un an, partenerul ei de viață, Felix Baumgartner, și-a pierdut viața. Ultimele luni au adus multe schimbări, așadar prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant în mediul online despre asta.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Aceasta a avut parte de un an dificil, după decesul fulgerător al iubitului ei, Felix Baumgartner. De curând, vedeta a vorbit în mediul online despre transformările prin care a trecut și câte s-au întâmplat în aceste 12 luni.

Mai mult, a făcut o comparație între aniversarea de anul trecut și cea de anul acesta. În cuvintele lăsate ca un jurnal pe pagina sa, Mihaela a ținut să îi mulțumească fiului ei pentru sprijinul acordat și iubirea necondiționată.

Mesajul dureros al Mihaelei Rădulescu

La un an de la dispariția lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu pare să își regăsească echilibrul și pofta de viață. Recent, ea a scris un nou mesaj pe rețelele de socializare, prin care vorbește despre aniversarea fiului ei și a sa de anul trecut și cea de acum. Ea a explicat cu durere că în aceeași perioadă a anului trecut a trăit cele mai dificile momente.

Ce diferență face un an…De ziua fiului meu anul trecut am avut înmormântările lui Felix. De ziua mea anul trecut i-am luat cenușa într-o cutie… Dar anul acesta, am purtat un zâmbet, o rochie neagră lungă și atâta dragoste și recunoștință pentru oamenii uimitori din jurul meu, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Ulterior, mesajul a continuat și a ținut să îi mulțumească fiului ei pentru toată susținerea și iubirea pe care i le poartă. De asemenea, prezentatoarea TV a scris câteva rânduri și pentru cei dragi care i-au fost alături.

La mulți ani, băiețelul meu, bătaia inimii mele pentru totdeauna. Cred că te-am crescut corect, pentru că te-am avut sprijin cel mai puternic atunci când aveam cu adevărat nevoie. Vă mulțumesc din suflet la fiecare în parte care îmi trimiteți o îmbrățișare de la orice distanță, un cuvânt, flori, cele mai frumoase urări, a adăugat vedeta.

Cuvintele motivaționale scrise de Mihaela Rădulescu

Finalul postării aduce în prim-plan câteva cuvinte motivaționale pentru femeile puternice din întreaga lume. În plus, a venit și cu un îndemn important pentru toți oamenii.

Noroc tuturor femeilor puternice de acolo, tuturor femeilor gata să susțină și să ridice alte femei, tuturor prietenilor adevărați pe care îi primim și pe care îi ținem, tuturor celor care ați fost atât de drăguți cu mine când eram prea deprimată și prea pierdută. Sper că voi fi mereu alături de tine. Sărbătorește viața, fiecare secundă din ea și dă tot ce ai mai bun din tine tuturor oamenilor falși și șarpe din viața ta. Așa prosperăm, nu doar supraviețuim, a încheiat ea.

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