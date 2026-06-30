Acasă » Știri » Prima reacție a Mihaelei Rădulescu, după atacul cu bombă din Monaco. Vedeta are o casă în Principat

Prima reacție a Mihaelei Rădulescu, după atacul cu bombă din Monaco. Vedeta are o casă în Principat

De: Andreea Stăncescu 30/06/2026 | 08:59
Prima reacție a Mihaelei Rădulescu, după atacul cu bombă din Monaco. Vedeta are o casă în Principat
Mihaela Rădulescu, alături de comunitatea din Monaco / Sursa foto: Facebook / X
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mihaela Rădulescu este cu gândul la victimele atentatului care a zguduit recent Monaco, locul în care vedeta deține o locuință și unde și-a petrecut o mare parte din ultimii ani. Prezentatoarea TV a reacționat după explozia unei bombe artizanale care a avut loc la intrarea unui imobil rezidențial din Principat, incident ce a provocat panică în comunitate și a mobilizat autoritățile.

Explozia s-a produs luni seară, cu puțin înainte de ora 21:00, iar autoritățile din Monaco au catalogat-o drept un act intenționat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că un individ a abandonat un rucsac în apropierea intrării clădirii, după care a părăsit zona. La scurt timp, dispozitivul a explodat.

Trei persoane de origine ucraineană au fost rănite în urma deflagrației: Vadim Iermolaiev, om de afaceri ucreainean, o femeie, dar și un adolescent de 13 ani. Bărbatul se află pe lista sancțiunilor internaționale din 2023 din cauza presupuselor sale legături cu Rusia.

Mihaela Rădulescu sprijină comunitatea din Monaco

În urma tragediei, Prințul Albert de Monaco a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune. Suveranul și-a îndreptat gândurile către victime, familiile acestora și toți cei afectați de atac, subliniind totodată profesionalismul forțelor de intervenție. Mesajul său a evidențiat unitatea comunității monegasce în fața violenței și angajamentul autorităților de a identifica rapid persoanele responsabile pentru acest act criminal.

Mihaela Rădulescu a redistribuit mesajul pe rețelele sociale, însoțindu-l de simboluri care exprimă susținerea și solidaritatea față de Monaco.

„Explozia criminală care a avut loc în această seară la Monaco este un șoc pentru întreaga comunitate monegască.

Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victime, familiile lor și locuitorii afectați direct de acest act odios. Prințesa Charlene, familia mea și cu mine dorim să vă exprimăm cea mai profundă condoleanță și sprijinul nostru neclintit.

De asemenea, dorim să lăudăm munca remarcabilă a forțelor de securitate publică, care gestionează situația cu rigoare și calm și au permis un răspuns rapid pentru victime și securizarea spațiilor.

Sub autoritatea Guvernului, toate serviciile relevante ale statului sunt mobilizate în prezent, lucrând în strânsă cooperare cu autoritățile franceze. Avem încredere că acestea vor clarifica rapid circumstanțele acestei tragedii, vor identifica responsabilii și vor oferi toate răspunsurile necesare la fiecare nivel.

Mai mult ca niciodată, Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în ​​fața violenței și a criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate; va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări.”, a transmis Prințul Albert de Monaco.

Sursa foto; Instagram

CITEȘTE ȘI: Momente de panică la FITS! O adolescentă de 16 ani a căzut de la 4 metri înălțime, în timpul spectacolului cu drone

Tragedia prin care a trecut Anca Serea. Motivul pentru care primul ei soț a murit la doar 36 de ani. Ce a rugat-o pe patul de moarte

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum și-a dat seama Sile Cămătaru că va fi arestat în 2004, în dosarul Peleg Shaul. A fost asaltat de mascați!
Știri
Cum și-a dat seama Sile Cămătaru că va fi arestat în 2004, în dosarul Peleg Shaul. A fost…
BACALAUREAT 2026 | Câte ore a învățat această elevă cu tatuaj din Iași, pentru proba la limba română. Ce notă crede că va lua
Știri
BACALAUREAT 2026 | Câte ore a învățat această elevă cu tatuaj din Iași, pentru proba la limba română.…
Atac cu bombă în Monaco, orașul bogaților. Un oligarh ar fi fost ținta atacului
Mediafax
Atac cu bombă în Monaco, orașul bogaților. Un oligarh ar fi fost ținta...
Adevăratul motiv pentru care milionarul Domenico Perri ar fi fost jefuit de fosta iubita româncă. Paguba reclamată de italian ridică suspiciuni
Gandul.ro
Adevăratul motiv pentru care milionarul Domenico Perri ar fi fost jefuit de fosta...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet...
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane să fugă mâncând pământul
Adevarul
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
Mediafax
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Duce o viață liniștită, departe de agitația din București. Fanii au rămas uimiți și de felul în care arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Duce o viață...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat sportivul care caută un nou titlu la Wimbledon
Click.ro
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Chery Tiggo 9: SUV-ul chinezesc care vine cu ambiții mari în România
Promotor.ro
Chery Tiggo 9: SUV-ul chinezesc care vine cu ambiții mari în România
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Nu ratezi nicio fustă, Bulă! Niciuna!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Nu ratezi nicio fustă, Bulă! Niciuna!
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs care funcționează cu energie solară costă sub 70 de lei
go4it.ro
Oferta LIDL 29 iunie-5 iulie. Scule și echipamente Parkside pentru grădină și renovări. Un produs...
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Descopera.ro
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Go4Games
Mii de jocuri video, disponibile la prețuri reduse
Adevăratul motiv pentru care milionarul Domenico Perri ar fi fost jefuit de fosta iubita româncă. Paguba reclamată de italian ridică suspiciuni
Gandul.ro
Adevăratul motiv pentru care milionarul Domenico Perri ar fi fost jefuit de fosta iubita româncă....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum și-a dat seama Sile Cămătaru că va fi arestat în 2004, în dosarul Peleg Shaul. A fost asaltat ...
Cum și-a dat seama Sile Cămătaru că va fi arestat în 2004, în dosarul Peleg Shaul. A fost asaltat de mascați!
BACALAUREAT 2026 | Câte ore a învățat această elevă cu tatuaj din Iași, pentru proba la limba ...
BACALAUREAT 2026 | Câte ore a învățat această elevă cu tatuaj din Iași, pentru proba la limba română. Ce notă crede că va lua
BACALAUREAT 2026 | George din Vaslui a scos perla anului după limba română: „S-o fost foarte ...
BACALAUREAT 2026 | George din Vaslui a scos perla anului după limba română: „S-o fost foarte frumos, foarte lejer. Subiectul 3 nu l-am aprofundat, nu am vrut să-l aprofund mai deloc. În rest..”
Ce avere are Vadim Iermolayev, afaceristul vizat în atentatul din Monaco. A trecut totul pe numele fiicei
Ce avere are Vadim Iermolayev, afaceristul vizat în atentatul din Monaco. A trecut totul pe numele fiicei
De ce fotbaliștii stângaci sunt valoroși? Lionel Messi și Erling Haaland sunt jucători „rari”
De ce fotbaliștii stângaci sunt valoroși? Lionel Messi și Erling Haaland sunt jucători „rari”
Test IQ exclusiv pentru genii | Îți poți da seama care bloc este în față și care este în spate?
Test IQ exclusiv pentru genii | Îți poți da seama care bloc este în față și care este în spate?
Vezi toate știrile