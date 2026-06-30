Prima reacție a Mihaelei Rădulescu, după atacul cu bombă din Monaco. Vedeta are o casă în Principat

Mihaela Rădulescu este cu gândul la victimele atentatului care a zguduit recent Monaco, locul în care vedeta deține o locuință și unde și-a petrecut o mare parte din ultimii ani. Prezentatoarea TV a reacționat după explozia unei bombe artizanale care a avut loc la intrarea unui imobil rezidențial din Principat, incident ce a provocat panică în comunitate și a mobilizat autoritățile.

Explozia s-a produs luni seară, cu puțin înainte de ora 21:00, iar autoritățile din Monaco au catalogat-o drept un act intenționat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că un individ a abandonat un rucsac în apropierea intrării clădirii, după care a părăsit zona. La scurt timp, dispozitivul a explodat.

Trei persoane de origine ucraineană au fost rănite în urma deflagrației: Vadim Iermolaiev, om de afaceri ucreainean, o femeie, dar și un adolescent de 13 ani. Bărbatul se află pe lista sancțiunilor internaționale din 2023 din cauza presupuselor sale legături cu Rusia.

Mihaela Rădulescu sprijină comunitatea din Monaco

În urma tragediei, Prințul Albert de Monaco a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune. Suveranul și-a îndreptat gândurile către victime, familiile acestora și toți cei afectați de atac, subliniind totodată profesionalismul forțelor de intervenție. Mesajul său a evidențiat unitatea comunității monegasce în fața violenței și angajamentul autorităților de a identifica rapid persoanele responsabile pentru acest act criminal.

Mihaela Rădulescu a redistribuit mesajul pe rețelele sociale, însoțindu-l de simboluri care exprimă susținerea și solidaritatea față de Monaco.

„Explozia criminală care a avut loc în această seară la Monaco este un șoc pentru întreaga comunitate monegască. Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victime, familiile lor și locuitorii afectați direct de acest act odios. Prințesa Charlene, familia mea și cu mine dorim să vă exprimăm cea mai profundă condoleanță și sprijinul nostru neclintit. De asemenea, dorim să lăudăm munca remarcabilă a forțelor de securitate publică, care gestionează situația cu rigoare și calm și au permis un răspuns rapid pentru victime și securizarea spațiilor. Sub autoritatea Guvernului, toate serviciile relevante ale statului sunt mobilizate în prezent, lucrând în strânsă cooperare cu autoritățile franceze. Avem încredere că acestea vor clarifica rapid circumstanțele acestei tragedii, vor identifica responsabilii și vor oferi toate răspunsurile necesare la fiecare nivel. Mai mult ca niciodată, Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în ​​fața violenței și a criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate; va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări.”, a transmis Prințul Albert de Monaco.

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