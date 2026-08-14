Detaliile care nu s-au văzut la Asia Express. Mihai Găinușă și Oana Paraschiv dau tot din casă! „Emisiunea ne-a legat mai mult decât am fi crezut”

Oana Paraschiv ne dezvăluie cele mai importante 3 calități ale lui Mihai Găinușă iar el ne explică, cu umor, de ce e Oana o femeie genială. Împreună ne povestesc despre presiunea uriașă pe care au trăit-o în competiția Asia Express și cine pe cine a susținut mai mult. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Oana și Mihai ne vorbesc despre o prietenie specială, două generații diferite, unde „avem atât de multe capitole la care nu putem fi de acord încât s-ar face de o carte cu multe pagini”. Unul liniștit, ca un vulcan care mai are mii de ani până erupe și unul care ia atitudine imediat, Oana și Mihai nu cedează nici când vine vorba de vacanțe.

Cu mult umor, Mihai Găinușă își aduce aminte de lecțiile de mate care, pentru el, au fost un adevărat coșmar și își spune părerea, sinceră, despre bărbații din generația X. Tătal Evei și a lui Andrei, celebrul om de radio nu se oprește aici. Vorbește și despre tații din ziua de azi, în special tații de fete, declarând că „unii sunt extraordinari, alții doar ordinari”. Oana Paraschiv ne spune, cu asumare și sinceritate, de ce nu ar putea să stă niciodată lângă un bărbat indisponibil emoțional și cum se înțelege cu Eva, fiica lui Mihai. După 22 de ani de căsnicie, celebrul om de radio ne spune părerea lui despre conceptul de „până la adânci bătrâneți” și aflăm, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce a declanșat decizia lui de a pleca de la Kiss Fm și cum s-a crezut „Mesia FM-ului”.

CANCAN.RO: Care sunt primele trei calități ale lui Mihai?

Oana Paraschiv: Trei? Nu știam că are atâtea (râde, n.red). Cea mai importantă calitate pentru mine e loialitatea. Și Mihai o are. Este un prieten bun. Ne ajută mult și că deține simțul umorului, iar pe acest podium al calităților mai găsim la Mihai și răbdarea!

Mihai despre Oana: „Se spune că oamenii inteligenți vorbesc foarte colorat, ca să nu spun că înjură. Dacă e adevărat, Oana uneori e geniu”

CANCAN.RO: Dar primele 2 defecte ale Oanei?

Mihai Găinușă: Oana nu are defecte. Are doar mici scăpări. Practic e aproape perfectă, dacă n-ar fi cam încăpățânată (dar nu e neapărat defect) și prea directă (asta poate fi enervant). Se spune că oamenii inteligenți vorbesc foarte colorat, ca să nu spun că înjură. Dacă e adevărat, Oana uneori e geniu.

CANCAN.RO: În competiția Asia Express ați fost, zi și noapte, împreună, timp de două luni. Care din voi avea nevoie mai multă de susținere din partea celuilalt?

Oana Paraschiv: O, ce vremuri! Perioada Asia ne-a legat mai mult decât am fi crezut. Ne-am trezit la capătul lumii, avându-ne unul pe celălalt, vulnerabili, temători, neștiutori în multe situații, entuziasmați sau emoționați. Practic ne-am descoperit așa cum nu o făcusem până atunci. Ambii am avut nevoie de susținere, doar că am dat și am primit în mod diferit, aproape instinctiv.

CANCAN.RO: Ați fost supuși la o presiune enormă. Care dintre voi era cel calm și care cel vulcanic?

Mihai Găinușă: Știu ce o să ziceți, deja s-au împărțit caracterizările, daaar s-ar putea că eu să fiu, de fapt cel vulcanic! Doar că un vulcan nu erupe de azi pe mâine, îi trebuie milioane de ani. Eu n-am apucat să erup. Iar Oana, că orice femeie, uneori poate fi foarte calmă. În general când ia decizii. Așa că mai bine s-o văd vulcanică, măcar știu evoluția.

CANCAN.RO: Dacă vă mai certați, că singur se întâmpla, cine avea ultimul cuvânt?

Oana Paraschiv: Ei, asta a văzut deja toată lumea. Mihai, desigur: da, Oana!

CANCAN.RO: Care sunt primele trei cuvinte care-ți vin în minte atunci te uiți la Oana?

Mihai Găinușă: Oana nu poate fi caracterizată prin doar trei cuvinte. Nici nu cred c-ar fi de acord și s-ar supăra. Poate fi multe cuvinte, unele de nereprodus, altele prea banale, cum ar fi : blondă, veselă, sufletistă sau alte opt-nouă adjective. Dar eu o pot caracteriza prin trei denumiri: Thailanda, Malaezia și Indonezia. Locuri pe care nu le-aș fi văzut, în postura de concurent, fără ajutorul ei.

Despre o prietenie excepțională: „Avem atât de multe capitole la care nu putem fi de acord încât s-ar face de o carte cu multe pagini”

CANCAN.RO: La ce capitol nu reușești deloc să te pui de acord cu Mihai?

Oana Paraschiv: Noi avem atât de multe capitole la care nu putem fi de acord încât s-ar face de o carte cu multe pagini, de asta prietenia noastră pare o excepție. Suntem din generații diferite și vedem lucrurile altfel, avem perspective și abordări diferite și cred că asta e frumusețea. Ca să vin și cu un exemplu concret, nici măcar la vacanța din această vară nu a lăsat nici unul de la el. Așa că el se duce să viziteze, să facă 30 de mii de pași pe zi și eu mă duc să mă relaxez la plajă.

Mihai Găinușă explică: „Poți să înveți 20 de ani matematică, dacă ești un prost la matematică, ăsta ești”

CANCAN.RO: Viața ți-a dat multe lecții. Care a fost cea mai grea?

Mihai Găinușă: Hotărât lucru, lecțiile de mate din liceu au fost cele mai grele pe care mi le-a dat viața. Ani de coșmaruri, practic. Cred că e cel mai greu să iei lecții de la ceva pe care nu-l pricepi în ruptul capului. În privința lecțiilor pe care le-am primit de la oameni, toate au avut un singur scop: să mă formez ca om. Și prieteniile, dușmăniile, lacrimile, râsetele, iubirile, fricile, aroganțele, privirile, replicile și toate interacțiunile m-au modelat și remodelat în formă generală de om cu gândire critică. Nu cred că cineva sau ceva te poate face altceva decât îți e esența. Poți să înveți 20 de ani matematică, dacă ești un prost la matematică, ăsta ești. Din fericire nu suntem proști în toate domeniile. În afară de conspiraționiști, ei chiar sunt.

CANCAN.RO: Ai fost un om cu destule spaime și frici, pe care le-ai învins. Acum te consideri o femeie puternică?

Oana Paraschiv: Nu cred că există om fără frici. Nici eu nu am scăpat de toate, dar după multe experiențe dificile pot spune despre mine că sunt o femeie curajoasă și știu că orice ar apărea, voi face absolut orice să depășesc momentul.

Mihai Găinușă, despre generația X: „Suntem născuți într-o lume gri, știm să apreciem albastrul libertății”

CANCAN.RO: Tu ești mereu informat, așa ai funcționat mereu, eșți bine ancorat în realitate. Ce crezi că a pierdut bărbatul din vedere, în ultimii 20-25 de ani?

Mihai Găinușă: Chiar sunt informat, în privința realităților. Politice, sociale, de mentalități și încerc să înțeleg trendurile. Asta nu înseamnă că nu trăiesc în paralel alte vieți, alte realități, cu fiecare carte citită, cu fiecare film vizionat. Poate am pierdut, în cei peste 30 de ani de când fac satiră, inocența viselor. Și a unor speranțe. La modul general noi, bărbații din generația X, cred că am câștigat mai mult decât am pierdut. Suntem născuți într-o lume gri, știm să apreciem albastrul libertății.

Oana Paraschiv recunoaște: „Bila neagră se duce către replica zilelor noastre, indisponibil emoțional”

CANCAN.RO: Apropo de bărbați, ce calități trebuie să aibă ca să te atragă din prima? Ce nu ar trebui să facă niciodată?

Oana Paraschiv: Am observat că e mai greu să mă atragă din prima, poate ar trebui să fie constant măcar la primele 3 intalniri (râde, n.red.). Nu am o listă de bifat calitățile bărbatului și cred că am greșit cu asta până acum, dar e important să fie deștept, direct și comunicativ. Bila neagră se duce către replicA zilelor noastre, indisponibil emoțional. Sunt un om care trăiește prin emoții, nu aș putea fi lângă cineva lipsit de ele sau care și le refuză.

CANCAN.RO: Familist convins, un tată extraordinar. Cât de important este rolul unui tată în viața unui copil, mai ales când vorbim despre o fată?

Mihai Găinușă: Nu cred că sunt un tată extraordinar și nici măcar nu cred că există noțiunea de tată extraordinar. Sunt doar unul din milioanele de tați care-și iubesc copiii. Și cel mai important, cred eu, e ca acești copii, în special fetele, să înțeleagă și să știe că tata îi iubește mai mult decât orice pe lume. Așa ar trebui. Din păcate unii tați iubesc mai mult pescuitul sau pe vreun guru politic, dar de asta e bine că suntem diferiți. Unii sunt extraordinari, alții doar ordinari.

CANCAN.RO: Cum te înțelegi cu Eva, care deja are 21 de ani? Ești o ‘mătușică’ prezentă și cool, bănuiesc.

Oana Paraschiv: Eva este foarte cool, smart și de multe ori pare că suntem surori în abordări. Nu ne petrecem foarte mult timp împreună, ea studiază în străinătate, dar e o chimie foarte frumoasă între noi.

Mihai Găinușă, dupa 22 de ani de căsătorie: Poveștile cu „au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”, în secolul 21, au alte finaluri posibile”

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Mihai Găinușă: Nu cred nici în conceptul de „jumătate”. Mereu cineva oferă mai mult, mereu altcineva cere mai mult. Și nici nu e corect „să nu poți trece”. Nu suntem proprietarii celuilalt. Și să nu uităm că oamenii se schimbă. Ceea ce părea de neiertat acum 20 de ani, poate azi nu mai are aceeași importanță. Poveștile cu „au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”, în secolul 21, au alte finaluri posibile. Plus că, în vechime „adânci bătrâneți” puteau să fie pe la 35-40 de ani. Două vieți de acum.

CANCAN.RO: Ca om de radio, cât de mult ți-a luat să insufli oamenilor credibilitate? Pentru că în spatele glumelor este o muncă foarte grea.

Oana Paraschiv: Am fost norocoasă din punctul asta de vedere, mi-am început cariera în radio ca știristă, unde credibilitatea e cea mai importantă. Apoi când am făcut trecerea către realizator de programe mi-a fost mai ușor pentru că aveam o bază foarte bună. Important e să și păstrezi această credibilitate. În cazul meu aplic în fiecare zi aceeași rețeta: pregătire, informare și responsabilitate.

Mihai Găinușa și plecarea de la Kiss FM: „Am crezut, ca fraierul, că sunt Mesia FM-ului”

CANCAN.RO: A existat vreun moment în viață ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

Mihai Găinușă: Cred că atunci când am plecat, neinspirat, de la KissFm. Am fost curtat asiduu de trustul concurent, până am crezut, ca fraierul, că sunt Mesia FM-ului. Ca să primesc o lecție de viață: că niciodată lucrurile nu sunt cum par. În cazul respectiv nici eu nu eram Mesia, nici trustul nu mă voia neapărat. În rest cred că am fost un tip decent, în interacțiunile cu oameni obișnuiți, deoarece de acolo provin și eu. Pentru mine faptul că oamenii îmi zâmbesc pe stradă e mai important decât orice raiting și orice laudă corporatistă.

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai greu moment din viața ta?

Oana Paraschiv: O, sunt multe momente dificile, în cap de lista rămâne instalarea anxietății în viața mea, într-o perioadă când nu prea se vorbea despre asta și nu știam exact ce e, de unde e, de ce și așa mai departe. Dar momentele cu adevărat grele în viața unui om sunt cele în care pierzi oameni dragi. Iar în cazul meu nu a fost doar un moment, ci 4, pentru că mi-am pierdut toți bunicii.

Prima zi de filmare la „Cronica Cârcotașilor”: „Ori mă ignor eu, ori mă vor ignora telespectatorii”

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte de prima zi de de filmare la Cronică? Emoții, spaime.

Mihai Găinușă: Veneam de la „Chestiunea Zilei”, cea mai tare emisiune Tv din anii 97-2000, eram destul de obișnuit cu lumea din spatele camerelor. Și a microfoanelor, la radio. Nu eram pregătit pentru a fi în fața camerelor, normal. Cel mai ciudat a fost să mă văd pe monitoare. Dar mi-am zis: ori mă ignor eu, ori mă vor ignora telespectatorii. Și am încercat, fără succes, să par natural. Practic eram, la prima filmare atunci, exact cum sunt acum unii prezentatori TV, cu ani grei de emisii în spate: fals.

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Oana Paraschiv: Când e vorba de iubire nu cred că există ceva nebunesc. În general acționez cum simt și eu simt muuuult! Sunt și câteva neconvenționale, dar nu cred că e bine să le pomenesc. Dar am trecut și prin episoade de mers 8 ore cu mașina doar pentru a sta jumate de oră cu persoana iubită. Ador să fac surprize, la capitolul asta le-am bifat cam pe toate.

CANCAN.RO: De câte ori, în viață, a trebuit să parezi nefericirea pe care o trăiai? Și cât de greu este, pentru un bărbat, să facă acest lucru?

Mihai Găinușă: A, de nenumărate ori! Nu neapărat nefericire. Dacă trag linie și adun cred că în 55 de ani am fost mai mult fericit decât nefericit. Și adaug aici și orele de mate. Numai că, ce să vezi! M-am format ca profesionist. Nu neapărat de tv, cât de radio. Acolo e cel mai greu să-ți ascunzi teama, plictiseala, gândurile negre, obsesiile, durerile, geloziile, scârba de trădări, lipsa de chef și somnolența. Acolo preșul sub care trebuie să bagi toate astea ești chiar tu. Și da, cred că cel care face oamenii măcar să zâmbească, dacă nu să râdă, s-ar putea să aibă cel mai puțin chef atunci s-o facă. Dar trebuie.

CANCAN.RO: Ai o meserie neobișnuită, mult controversată. Există prejudecăți?

Oana Paraschiv: Eu cred că am cea mai frumoasă meserie din lume. Mi-am dorit-o, am muncit mult pentru ea și în continuare mă implic și mă dedic în totalitate ei. Lumea vorbește și când nu faci nimic, e normal să aibă păreri, dintre cele mai nebunești, atunci când ești expus și îți desfășori activitatea în fața a milioane de oameni. Fiecare e liber să creadă ce și în ce vrea. Când ști cine ești, ce faci și de ce faci, nu cred că mai ai o problema cu prejudecățile, comentariile sau hate-ul.

Mihai Găinușă a învățat o lecție: „Ca să reziști în exterior, trebuie să exiști în interior”

CANCAN.RO: Cum ai reușit să te menții, de atâția ani, într-o lume care este în continuă schimbare? Ce trebuie să ai, în plus, ca să reziști?

Mihai Găinușă: Cred că am învățat că nu poți fi numai Sus. Că sunt valuri care vin și trec. Că viața, ca un taifun uneori, te aruncă ori pe insule exotice, ori pe stânci pustii. Ori în Dubai, dar n-a fost cazul. Partea bună e că n-am crezut niciodată că pot face atâtea în viață, dar totuși am făcut. Și-mi place să cred, cel mai important, că am făcut mai mult bine în jur, chiar și dacă am provocat un amărât de zâmbet. Ca să reziști în exterior, trebuie să exiști în interior. Notați-o, poate devine celebră.

CANCAN.RO: Vă rog să-mi spuneți, fiecare, în ce proiecte sunteți angrenați în prezent.

Mihai Găinușă: Cu Oana fac „Tocănița de gazete” la RFI, o rubrica matinală, dar avem și alte colaborări pe net, cu momente filmate împreună. Singur prestez pe YouTube, pe canalul meu, „La mintea cocoșului”, pe care-l cresc. Ori de prăsilă, ori fac o ciorbă din el.

Oana Paraschiv: Termin primul sezon de matinal la Virgin Radio, iar din septembrie îl incep pe al doilea și fac în continuare echipă cu Mihai in proiectele noastre din online.

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