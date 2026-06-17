Mihai Găinușă a spus clar ce relație are acum cu Șerban Huidu: „Ne-am salutat și la revedere”

Au format unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din media românească, atât în radio, cât și în televiziune, iar timp de mulți ani au fost asociați cu succesul emisiunii „Cronica Cârcotașilor”. Cu toate acestea, colaborarea dintre Mihai Găinușă și Șerban Huidu s-a încheiat în urmă cu mai bine de un deceniu, iar relația dintre cei doi nu a mai revenit niciodată la nivelul de apropiere din perioada în care lucrau împreună.

Recent, Mihai Găinușă a readus în atenția publicului subiectul legăturii sale cu fostul coleg, oferind detalii despre modul în care au evoluat lucrurile după separarea profesională. Deși au împărțit ani întregi de proiecte comune, experiențe și succese, drumurile lor au rămas complet separate după momentul despărțirii.

Mihai Găinușă a spus clar ce relație are acum cu Șerban Huidu

Colaborarea dintre cei doi a început în radio, unde au lucrat împreună la matinalul Radio 21. Ulterior, Găinușă s-a alăturat proiectului „Cronica Cârcotașilor”, emisiune care avea să devină unul dintre cele mai urmărite formate de divertisment din România. În perioada de maximă popularitate a show-ului, cei doi petreceau foarte mult timp împreună, atât în cadrul producției, cât și în numeroase deplasări și proiecte speciale.

În spatele succesului de pe micul ecran au existat însă și momente tensionate, generate de ritmul intens de lucru și de presiunea pe care o presupunea realizarea unei emisiuni săptămânale. Potrivit informațiilor oferite de fostul prezentator, la finalul fiecărui sezon apăreau neînțelegeri și discuții aprinse, însă acestea erau considerate, la acel moment, firești în contextul unei colaborări de lungă durată.

„În nicio relație nu sunt. Păi nu am păstrat legătura. Asta nu înseamnă că dacă mă întâlnesc cu el pe stradă, nu ne salutăm. Ne-am întâlnit pe stradă, ne-am salutat, am dat noroc, ne-am întrebat ce fac copiii și la revedere. Asta e!”, a declarat Mihai Găinușă în emisiunea lui Denise Rifai.

Despărțirea profesională s-a produs în 2014, atunci când Mihai Găinușă a decis să părăsească emisiunea care l-a consacrat. Alegerea a surprins publicul, mai ales că cei doi deveniseră imaginea unui brand puternic în televiziunea românească. De atunci, fiecare și-a continuat activitatea pe cont propriu, dezvoltând proiecte diferite și evitând aparițiile comune.

În anii care au urmat, nu au existat semne că relația dintre cei doi s-ar fi reparat. Deși au existat ocazii în care s-au întâlnit întâmplător, contactul dintre ei a rămas unul strict formal. Nu au mai colaborat profesional și nici nu au reluat legătura la nivel personal.

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