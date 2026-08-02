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Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu renunță niciodată la colierul său: ”Diavolul nu poate să desfacă nodul”

De: Elisa Tîrgovățu 02/08/2026 | 21:44
Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu renunță niciodată la colierul său: ”Diavolul nu poate să desfacă nodul”
Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu renunță niciodată la colierul său. „ Se spune că diavolul nu poate să desfacă nodul” / Sursa foto: Social media
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Cătălin Zmărăndescu a mărturisit care este motivul pentru care nu se desparte niciodată de colierul pe care îl poartă la gât. Sportivul a povestit că obiectul are o valoare sentimentală aparte, fiind primit într-o perioadă importantă și delicată a vieții sale. Pentru el, această bijuterie nu reprezintă doar un accesoriu, ci un simbol al unei amintiri speciale pe care o păstrează mereu aproape.

Viața lui Cătălin Zmărăndescu a fost presărată cu momente tensionate și situații care i-au influențat profund parcursul. Unul dintre cele mai controversate capitole s-a petrecut în 2009, când acesta, cunoscut la acea vreme ca omul de protecție al lui Gigi Becali, a fost condamnat la închisoare într-un dosar privind recuperarea unui autoturism furat.

Dincolo de problemele legale cu care s-a confruntat, sportivul a vorbit deschis și despre încercările personale, printre care și relația dificilă pe care a avut-o cu copiii săi din prima căsătorie.

Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu se desparte niciodată de colierul său

În urmă cu câțiva ani, viața lui Cătălin Zmărăndescu a luat o nouă turnură, după ce s-a apropiat de credință. Fostul sportiv a dezvăluit că un moment definitoriu a fost întâlnirea cu un călugăr sihastru, alături de care a purtat conversații îndelungate. Experiența i-a schimbat modul de a privi lumea și l-a determinat să acorde o importanță mult mai mare laturii spirituale.

El a mărturisit că acel călugar i-a împletit colierul pe care îl poartă neîncetat. Potrivit sportivului, fiecare nod al acestuia a fost realizat cu o încărcătură simbolică. Astfel, bijuteria s-a transformat într-un obiect cu o profundă semnificație spirituală.

„În urmă cu câțiva ani de zile am găsit drumul către credință și către Dumnezeu. Un călugăr pusnic, cred că vreo șase ore am stat de vorbă, mi-a împletit acest colier, fiecare nod este împletit de nouă ori.

Se spune că diavolul nu poate să desfacă nodul, este spus cu rugăciune tot timpul, cu rugăciunea inimii. De atunci nu l-am mai dat jos, îl port tot timpul”, a declarat Cătălin Zmărăndescu.

Sursa foto: Social media

Sportivul a primit colierul în perioada în care era suspect de cancer

Perioada în care Cătălin Zmărăndescu a intrat în posesia colierului a fost una plină de încercări. Sportivul s-a confruntat cu o problemă medicală care i-a dat mari emoții. În urma unor investigații, medicii au observat o formațiune suspectă la nivelul femurului. Vestea l-a făcut să se teamă de un posibil diagnostic grav.

După efectuarea unor analize suplimentare, s-a confirmat că leziunea nu avea caracter canceros, ceea ce i-a adus o mare ușurare. Chiar și așa, experiența l-a marcat profund și l-a determinat să acorde o atenție sporită propriei sănătăți.

De atunci, fostul sportiv își face controale medicale în mod regulat și nu neglijează niciun semn care ar putea indica o problemă, preferând să prevină orice complicație.

„La controlul medical au găsit o pată pe femurul piciorului stâng. În urma analizelor s-a dovedit a fi benign, deci nu este vreo problemă momentan. Îl țin sub control, în fiecare an îmi fac analizele, fac RMN, tot ce trebuie, să vedem dacă își schimbă structura, forma, mărimea.

În perioada aceea, până am aflat răspunsul de la medici, am fost foarte panicat și singura mea direcție a fost către Dumnezeu”, a declarat Cătălin Zmărăndescu.

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