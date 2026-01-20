Câte clase are Cătălin Zmărăndescu, de fapt. Îți vei schimba radical părerea despre „fiorosul” de la Power Couple

Alături de partenera sa, Cătălin Zmărăndescu face parte din suita de curajoși ce au acceptat în acest an provocarea Power Couple. Sportivul a intrat hotărât în competiție și vrea să plece acasă cu premiul cel mare. Mulți îi cunosc performanțele sportive, însă puțin știu ce studii a urmat acesta. La bază are o cu totul altă meserie.

Cătălin Zmărăndescu este un nume important în sport și are la activ numeroase premii. Însă, fostul luptător profesionist de arte marțiale mixte a devenit cunoscut publicului larg în momentul în care a devenit bodyguard-ul personal al lui Gigi Becali. Și tot atunci a fost implicat într-un mare scandal.

Câte clase are Cătălin Zmărăndescu, de fapt

Dacă traseul profesional al lui Cătălin Zmărăndescu este cunoscut de mulți, puțini sunt cei care știu mai multe lucruri despre viața personală a acestuia. Luptătorul și-a petrecut copilăria în satul Bohari. Mai apoi a urmat liceul, însă trecea pe la ore destul de rar, căci în mare parte din timp se ocupa cu antrenamentele.

„Am stat la Bohari împreună cu fratele meu, Marius, care e cu un an mai mic decât mine. Ieșeam împreuna din curte și intram direct în pădure. Am crescut apoi si am ajuns la liceu. Eram sportiv, aduceam medalii. Profesorii mă înțelegeau și mergeam doar la teze. Mama m-a dus la sală. I-a cerut antrenorului să facă om din mine, indiferent de mijloace. Pe atunci aveai doua posibilități: ori te apucai serios de carte, ori te făceai sportiv de performanță”, declara Cătălin Zmărăndescu.

Ajuns la maturitate, Cătălin Zmărăndescu a devenit campion național la Wushu și Muay Thai, vicecampion european în 2000 și mai apoi vicecampion mondial la Wushu. Totuși, nu mulți sunt cei care știu că sportivul are o meserie de bază care nu are legătură cu acest domeniu.

Mai exact, meseria de bază a lui Cătălin Zmărăndescu este cea de strungar, una dintre ocupațiile tradiționale din domeniul prelucrării metalelor sau lemnului. Cu toate acestea, meseria nu l-a încântat foarte tare, dat fiind faptul că, după terminarea studiilor de liceu, a fost profesor de sport iar întreaga sa carieră s-a învârtit în jurul acestui domeniu.

Foto: Social media