O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald Trump va muri a rămas fără autorizație

O berărie din statul american Wisconsin riscă să își piardă permisul de comercializare a alcoolului, la câteva luni după ce a promis că va oferi bere gratuită în ziua în care Donald Trump va muri. Proprietarul susține că este victima unei răzbunări politice, în timp ce autoritățile invocă nereguli privind activitatea companiei.

Potrivit People, Minocqua Brewing Company, deținută de activistul progresist Kirk Bangstad, urmează să rămână fără permisul de comercializare a alcoolului începând cu 4 august, după ce autoritățile din Wisconsin au decis revocarea licenței.

Compania a atras atenția încă din luna ianuarie, când a publicat pe Facebook un mesaj în care promitea clienților bere gratuită „toată ziua” în momentul în care Donald Trump va muri.

„Arătați-ne această postare atunci când se va întâmpla și ne vom ține de promisiune”, scria în mesajul publicat de berărie.

Mesajul nu îl menționa în mod explicit pe Donald Trump, însă contextul făcea clar referire la președintele american.

Proprietarul spune că este o răzbunare politică

Kirk Bangstad, cunoscut pentru pozițiile sale împotriva administrației Trump și pentru implicarea într-un comitet de acțiune politică progresist, susține că revocarea licenței nu are legătură cu activitatea berăriei, ci cu opiniile sale politice.

„Berăria noastră este foarte populară în rândul progresiștilor din Midwest pentru că luptăm activ împotriva autoritarismului și corupției. Din cauza activismului nostru politic, am fost boicotați de distribuitori și de marile lanțuri de magazine”, a afirmat Bangstad.

Acesta a adăugat că nu intenționează să accepte decizia fără luptă.

„Vom lupta cu statul Wisconsin cu toate mijloacele și vor trebui să mă scoată cu forța din berăriile mele înainte să încetez să vând bere clienților noștri”, a declarat proprietarul.

Revocarea permisului vine după o descindere efectuată în luna iunie, când autoritățile au confiscat bere pe fondul acuzațiilor că aceasta ar fi fost transportată din Illinois în Wisconsin fără autorizațiile necesare și fără plata taxelor aferente.

Bangstad susține că presupusele încălcări sunt „ridicole” și afirmă că va contesta decizia în instanță.

În primăvară, proprietarul berăriei a mai intrat în atenția autorităților după o altă postare controversată publicată pe rețelele sociale, în contextul unei tentative de asasinat asupra lui Donald Trump. Bangstad a fost atunci intervievat de FBI și Secret Service, însă autoritățile au precizat ulterior că nu existau indicii că ar fi intenționat să îi facă rău președintelui american.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump vrea ca Gianni Infantino să devină noul șef al ONU. Ce a spus despre președintele FIFA

Frații Tate au rămas fără ajutorul lui Donald Trump! Casa Albă nu va bloca extrădarea lor