Acasă » Știri » Știri externe » O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald Trump va muri a rămas fără autorizație

O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald Trump va muri a rămas fără autorizație

De: Daniel Matei 02/08/2026 | 22:50
O berărie din SUA care a promis că le va oferi bere gratuită clienților în ziua în care Donald Trump va muri a rămas fără autorizație
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O berărie din statul american Wisconsin riscă să își piardă permisul de comercializare a alcoolului, la câteva luni după ce a promis că va oferi bere gratuită în ziua în care Donald Trump va muri. Proprietarul susține că este victima unei răzbunări politice, în timp ce autoritățile invocă nereguli privind activitatea companiei.

Potrivit People, Minocqua Brewing Company, deținută de activistul progresist Kirk Bangstad, urmează să rămână fără permisul de comercializare a alcoolului începând cu 4 august, după ce autoritățile din Wisconsin au decis revocarea licenței.

Compania a atras atenția încă din luna ianuarie, când a publicat pe Facebook un mesaj în care promitea clienților bere gratuită „toată ziua” în momentul în care Donald Trump va muri.

„Arătați-ne această postare atunci când se va întâmpla și ne vom ține de promisiune”, scria în mesajul publicat de berărie.

Mesajul nu îl menționa în mod explicit pe Donald Trump, însă contextul făcea clar referire la președintele american.

Proprietarul spune că este o răzbunare politică

Kirk Bangstad, cunoscut pentru pozițiile sale împotriva administrației Trump și pentru implicarea într-un comitet de acțiune politică progresist, susține că revocarea licenței nu are legătură cu activitatea berăriei, ci cu opiniile sale politice.

„Berăria noastră este foarte populară în rândul progresiștilor din Midwest pentru că luptăm activ împotriva autoritarismului și corupției. Din cauza activismului nostru politic, am fost boicotați de distribuitori și de marile lanțuri de magazine”, a afirmat Bangstad.

Acesta a adăugat că nu intenționează să accepte decizia fără luptă.

„Vom lupta cu statul Wisconsin cu toate mijloacele și vor trebui să mă scoată cu forța din berăriile mele înainte să încetez să vând bere clienților noștri”, a declarat proprietarul.

Revocarea permisului vine după o descindere efectuată în luna iunie, când autoritățile au confiscat bere pe fondul acuzațiilor că aceasta ar fi fost transportată din Illinois în Wisconsin fără autorizațiile necesare și fără plata taxelor aferente.

Bangstad susține că presupusele încălcări sunt „ridicole” și afirmă că va contesta decizia în instanță.

În primăvară, proprietarul berăriei a mai intrat în atenția autorităților după o altă postare controversată publicată pe rețelele sociale, în contextul unei tentative de asasinat asupra lui Donald Trump. Bangstad a fost atunci intervievat de FBI și Secret Service, însă autoritățile au precizat ulterior că nu existau indicii că ar fi intenționat să îi facă rău președintelui american.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump vrea ca Gianni Infantino să devină noul șef al ONU. Ce a spus despre președintele FIFA

Frații Tate au rămas fără ajutorul lui Donald Trump! Casa Albă nu va bloca extrădarea lor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii
Știri externe
A murit jurnalistul care a dezvăluit relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva. Ce au descoperit anchetatorii
Donald Trump vrea ca Gianni Infantino să devină noul șef al ONU. Ce a spus despre președintele FIFA
Știri externe
Donald Trump vrea ca Gianni Infantino să devină noul șef al ONU. Ce a spus despre președintele FIFA
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de Surf
Mediafax
Cei mai cool câini din lume! Au cucerit valurile la Campionatul Mondial de...
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Adevarul
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani
Digi24
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
Click.ro
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor.ro
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Gandul.ro
Noi detalii în cazul ATENTATULUI cu 5 morți de la Moscova. Cine a fost ținta
Tags:
ULTIMA ORĂ
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, ...
Nirmal Purja și-a găsit sfârșitul la peste 6500 de metri altitudine. Ultimul mesaj pe care l-a transmis, înainte să moară într-o avalanșă
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Cum o cheamă pe Emily Burghelea, de fapt. Ce scrie în buletinul fostei asistente TV
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu ...
Noah Kahan îl critică pe Donald Trump după ce Casa Albă i-a folosit o piesă fără acord: „Nu aș aproba niciodată asta”
Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu renunță niciodată la colierul său: ”Diavolul nu ...
Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu nu renunță niciodată la colierul său: ”Diavolul nu poate să desfacă nodul”
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată despre logodna cu Vanessa: ”Costă mulți bani!”
Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată despre logodna cu Vanessa: ”Costă mulți bani!”
Vezi toate știrile