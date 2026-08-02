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Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!

De: David Ioan 02/08/2026 | 22:15
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 euro. Turiștii sunt în delir!
Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 de euro. Turiștii sunt în delir!. Foto: Profimedia
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Vacanțele reușite se bazează pe destinații plăcute și accesibile, iar pentru mulți turiști raportul calitate‑preț rămâne decisiv în alegerea locului de concediu. În vara aceasta, Portugalia și Bulgaria se află printre cele mai căutate opțiuni din Europa, conform studiului „Post Office Family Holiday Report 2026”, care a analizat cele mai accesibile destinații de pe continent.

Pentru realizarea clasamentului, autorii au comparat costurile a zece cheltuieli obișnuite din timpul unei vacanțe – de la mese la restaurant și băuturi, până la produse esențiale precum crema solară sau spray-ul anti‑insecte – în 22 de stațiuni populare din Europa.

Destinația din Europa unde o cafea costă doar 1,49 de euro

Portugalia a fost desemnată cea mai avantajoasă destinație europeană pentru familii, datorită prețurilor reduse la produse și servicii de bază. Conform raportului, o familie de patru persoane cheltuiește în medie 163,39 euro pentru pachetul de zece articole analizate, o scădere de 2,7% față de anul trecut, ceea ce consolidează poziția țării în fruntea clasamentului.

În Algarve, tarifele rămân printre cele mai mici din Europa: o cafea costă aproximativ 1,49 euro, o bere în jur de 3,07 euro, iar un pahar de vin ajunge la circa 4,08 euro în restaurante. Aceste prețuri fac din sudul Portugaliei o opțiune atractivă pentru turiștii care vor să își gestioneze eficient bugetul de vacanță.

Turiștii sunt în delir

Pe locul al doilea se află Sunny Beach, Bulgaria, unde costul mediu pentru cele zece produse și servicii analizate este de aproximativ 166,33 euro. Deși prețurile au crescut cu 9,3% față de vara trecută, stațiunea de la Marea Neagră rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru familii.

Locul al treilea este ocupat de Lanzarote, în arhipelagul Canarelor. Aici, costul mediu al coșului de vacanță este estimat la 171,99 euro, în scădere cu 2,8% față de anul precedent. Dintre cele opt destinații spaniole incluse în analiză, Lanzarote s-a clasat cel mai bine, fiind apreciată pentru combinația dintre prețurile prietenoase, plajele spectaculoase, traseele de drumeție și peisajele vulcanice care atrag anual numeroși vizitatori.

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