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Țara din Europa care interzice fumatul pe plajă. E una dintre destinațiile preferate de români

De: David Ioan 22/07/2026 | 18:24
Țara din Europa care interzice fumatul pe plajă. E una dintre destinațiile preferate de români
Foto: Freepik
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Adio fumatului pe plajă pentru cei care ajung în Spania, unde Guvernul de la Madrid împinge înainte cea mai dură reformă anti‑tutun din ultimii ani.

Autoritățile vor să interzică țigările, inclusiv cele electronice, la piscine, pe terasele restaurantelor, în stațiile de autobuz și în multe alte spații publice. Minorii nu sunt ocoliți: părinții celor prinși cu țigara vor plăti amenzi care pornesc de la 200 de euro. Proiectul nu este încă în vigoare, fiind necesar votul Parlamentului.

Fumatul devine tabu în Spania

Un nou pachet legislativ aduce restricții extinse pentru fumători, printre care interdicția fumatului pe terase și pe plaje. Spania a avansat marți în strategia de reducere a consumului de tutun, după ce Consiliul de Miniștri a aprobat reforma reglementărilor din 2005, actualizate pentru a acoperi noile obiceiuri și apariția produselor precum țigările electronice, pliculețele cu nicotină sau narghilelele.

Proiectul poate primi amendamente înainte de votul final și este considerat cea mai amplă schimbare legislativă anti‑fumat din ultimul deceniu. Ministerul Sănătății subliniază că obiectivul este „să crească numărul de zone fără fumători” și „să consolideze protecția copiilor și adolescenților”, adaptând regulile la produsele moderne pe bază de nicotină.

Executivul spune că noile norme vor elimina „lacunele legale” apărute odată cu răspândirea rapidă a acestor produse. Printre modificările majore se află extinderea spațiilor unde fumatul ar deveni interzis.

Dacă legea trece de Parlament, tutunul și dispozitivele electronice nu vor mai putea fi folosite pe terasele barurilor și restaurantelor, pe plajele maritime și fluviale, în piscinele publice, în facilități sportive, în parcurile naționale, în vehiculele de serviciu – cu excepția cazurilor de utilizare strict personală – precum și în zonele unde au loc evenimente publice.

Vor fi introduse și „zone de protecție” de 15 metri în jurul intrărilor în clădiri publice, spitale, școli, universități, biblioteci, muzee, centre sportive, spații culturale și locuri de joacă. Ministerul Sănătății amintește că fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese anual în Spania, potrivit ministrului Mónica García.

Pentru prima dată, proiectul include o interdicție explicită privind consumul de tutun de către persoanele sub 18 ani. Până acum, legea viza doar vânzarea și furnizarea, fără sancțiuni directe pentru consum.

Legea care poate schimba complet obiceiurile fumătorilor

Ministerul notează că „prevalența fumătorilor zilnici în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani este de 4,3%, cea mai mică cifră din întreaga serie de date din 1994. Cu toate acestea, consumul de tutun în ultima lună în aceeași grupă de vârstă rămâne ridicat, cu o prevalență de 15,5%”.

Țigările electronice și produsele conexe vor fi tratate identic cu tutunul clasic, fiind interzise în toate locurile unde fumatul nu este permis. Regula se aplică atât dispozitivelor cu nicotină, cât și celor fără, precum și produselor pe bază de plante, narghilelelor și altor dispozitive care imită fumatul.

Vânzarea acestor produse va fi limitată la magazine specializate, obligate să respecte criterii ce vor fi stabilite ulterior de Ministerul Sănătății. Aceste unități nu vor mai putea afișa reclame sau postere vizibile din exterior.

Proiectul înăsprește și regulile privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și a celor conexe, extinzând interdicțiile la toate mediile, inclusiv automatele, internetul și orice formă de promovare directă sau indirectă.

În mass‑media audiovizuală, prezentatorii, colaboratorii sau invitații nu vor mai putea apărea fumând sau prezentând produse din tutun, iar mărci și logo‑uri asociate vor fi complet interzise.

Sistemul de sancțiuni este actualizat pentru a reflecta noile obligații, cu amenzi între 200 și 600.000 de euro, în funcție de gravitate. Pentru minorii care încalcă interdicția, sancțiunile pornesc de la 200 de euro, dar pot fi înlocuite cu muncă în folosul comunității, conform Ministerului Sănătății.

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