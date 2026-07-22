Valentin Sanfira, primele declarații după ce a fost la un pas de înec în emisiunea lui Nea Mărin: ”Am scăpat de moarte milimetric”

Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat la începutul acestui an. Totuși, în prezent, cel mai nou sezon al emisiunii lui Nea Mărin, difuzat pe Antena 1, îi surprinde pe cei doi, înainte de separare. Aceștia sunt nevoiți să treacă peste anumite provocări, care s-au lăsat și cu momente de panică. În urmă cu ceva timp, artistul a avut o primă reacție cu privire la relația pe care o are acum cu fosta parteneră.

Valentin Sanfira și Codruța Filip apar în cele mai noi ediții ale emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere. Marți, 21 iulie, bărbatul a fost la un pas de înec și a explicat că s-a panicat foarte tare. El a povestit că în urmă cu ceva ani a avut parte de o experiență cumplită, mai exact un accident, care i-ar fi putut fi fatal. În plus, de curând, solistul a făcut primele declarații despre relația pe care o are în acest moment cu Codruța.

Valentin Sanfira, despre accident

După un moment de panică, în care era la un pas de înec, Valentin Sanfira a povestit despre accidentul teribil prin care a trecut. El a explicat în timpul emisiunii că în urma impactului și-a rupt piciorul, însă putea să își piardă viața dacă nu ar fi purtat cască. Mai mult decât atât, artistul a precizat că de atunci a rămas cu senzație de panică.

Vai, ce era să mă înec! (…) Eu, vă spun sincer, nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască. Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă, a povestit Valentin Sanfira.

De asemenea, Valentin a vorbit în urmă cu ceva timp pentru Libertatea despre legătura pe care o are în prezent cu fosta soție. Acesta a mărturisit că nu au mai avut alte apariții publice și nici private, mai ales că nu au rămas în relații bune.

Nu ne-am mai întâlnit absolut deloc, n-au fost conjuncturi în care să ne intersectăm și nu mai ținem legătura, a spus el.

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Imagini de necrezut cu Valentin Sanfira și Codruța Filip împreună. Filmările pentru show-ul Antena 1, realizate înainte de divorț