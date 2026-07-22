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Cât costă un bilet la concertul Andreei Bostănică de la Sala Palatului: ”Vreau să vă arăt povestea mea dincolo de ecran”

De: Anca Chihaie 22/07/2026 | 17:03
Cât costă un bilet la concertul Andreei Bostănică de la Sala Palatului: ”Vreau să vă arăt povestea mea dincolo de ecran”
Andreea Bostănică
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Andreea Bostănică face un nou pas important în cariera sa și își invită publicul la un eveniment pe care îl descrie drept cel mai personal proiect de până acum. Pe 25 octombrie 2026 artista va urca pe scena Sălii Palatului din București cu spectacolul „Adevărul meu. Fata din spatele ecranului”, un show construit în jurul propriei povești de viață și al parcursului care a transformat-o într-una dintre cele mai urmărite vedete din mediul online.

Producția va pune accent atât pe partea muzicală, cât și pe experiența vizuală. Organizatorii au pregătit o scenografie specială, efecte multimedia și momente artistice care vor completa povestea prezentată pe scenă. Conceptul spectacolului urmărește să combine emoția cu muzica și imaginile proiectate, oferind spectatorilor o experiență diferită față de concertele clasice.

Cât costă biletele la concertul susținut de Andreea Bostănică

Spectacolul este gândit ca o incursiune în viața artistei și urmărește să prezinte etapele care au contribuit la ascensiunea sa în mediul online și în industria muzicală. Publicul va putea descoperi momente inspirate din copilărie, începuturile carierei, provocările întâlnite pe parcurs și transformările prin care a trecut în ultimii ani.

„Pe 25 octombrie 2026, la Sala Palatului, vreau să vă arăt povestea mea dincolo de ecran, adevărul meu. Acest concert va fi despre drumul meu, despre copilărie, muncă, presiune, hate-ul inevitabil care vine odată cu succesul și expunerea la nivelul acesta, emoții și curajul de a nu renunța la visul tău indiferent de obstacole. Îmi doresc ca fiecare fată din sală să plece cu gândul: Și eu pot, iar fiecare părinte să înțeleagă cât de important este să susțină visul copilului său. Va fi o seară sinceră, cu muzică, emoție și adevărul meu. La final, voi rămâne să fac poze cu fiecare dintre voi și să păstrăm împreună amintirea acestui moment special pentru mine”, a declarat artista.

Un alt element care diferențiază evenimentul este întâlnirea cu publicul programată după încheierea spectacolului. Andreea Bostănică va rămâne în sală pentru o sesiune de fotografii și autografe, astfel încât fiecare persoană prezentă să aibă ocazia să plece acasă cu o amintire alături de artistă.

Biletele au fost deja puse în vânzare, iar prețurile diferă în funcție de categoria aleasă. Cei care își doresc cea mai apropiată experiență de scenă pot opta pentru locurile VIP, disponibile la prețul de 239 de lei. Categoria I costă 199 de lei, Categoria II este 169 de lei, Categoria III are prețul de 129 de lei, Categoria IV costă 99 de lei, iar cele mai accesibile bilete sunt în Categoria V, unde un loc poate fi achiziționat cu 79 de lei.

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