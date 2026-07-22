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Miraj Tzunami, prima reacție după ce tatăl lui Versace s-a stins din viață. Care a fost cauza morții, de fapt

De: Anca Chihaie 22/07/2026 | 16:15
Miraj Tzunami, prima reacție după ce tatăl lui Versace s-a stins din viață. Care a fost cauza morții, de fapt
Foto: social media
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Familia cântărețului de manele Miraj Tzunami trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce tatăl lui Darius, tânărul logodit cu fiica artistului, s-a stins din viață. Vestea tragică a îndurerat atât familia îndoliată, cât și persoanele apropiate, care au început să transmită mesaje de condoleanțe și omagii în mediul online.

Evenimentul tragic are loc într-un moment în care familia artistului încerca să privească spre viitor cu optimism, după numeroasele încercări prin care au trecut în ultimii ani. Relația dintre Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, și Darius a fost intens urmărită în mediul online, cei doi devenind cunoscuți după ce povestea lor de dragoste a fost însoțită de mai multe controverse.

De ce a murit socrul lui Gucci

Decesul bărbatului vine după o perioadă îndelungată în care acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate. Potrivit celor apropiați, lupta cu boala a fost una dificilă, iar în ultimele luni starea lui s-ar fi agravat. Moartea sa lasă în urmă o familie îndurerată și un gol imens pentru cei care l-au cunoscut.

Printre cei afectați de această pierdere se numără și Miraj Tzunami, care avea o relație apropiată cu tatăl lui Darius. De-a lungul timpului, apropierea dintre cele două familii s-a consolidat odată cu relația dintre copiii lor, iar legăturile create au depășit simpla formalitate a unei viitoare înrudiri.

”Cuvintele sunt prea mici, cuscrul meu a decedat. Asta e viața. Nici nu am cuvinte să mă pot exprima mai bine. Era ca fratele meu. Omul era bolnav de foarte mult timp. Dumnezeu să-l odihnească. A fost puternic, până acum”, a declarat Miraj Tzunami.

La începutul relației, cei doi adolescenți au trecut prin momente tensionate, iar situația a atras atenția publicului după ce Gucci a plecat de acasă pentru a fi alături de iubitul ei. Episodul a generat numeroase reacții în mediul online și a dus la discuții aprinse între familii, însă, în cele din urmă, acestea au decis să lase deoparte neînțelegerile și să găsească o soluție care să îi sprijine pe cei doi tineri.

„Dumnezeu să te ierte, puternicul nostru. Ai luptat cu viața până în ultima clipă. Vei rămâne în inimile noastre veșnic”, a transmis Gucci pe social media.

Socrul lui Gucci/foto: social media

„Dumnezeu să te ierte, tată, am rămas doar cu amintiri. M-ai distrus, tată”, a transmis și iubitul lui Gucci.

În timp, relațiile dintre cele două familii s-au îmbunătățit considerabil, iar apropierea dintre părinți a contribuit la calmarea conflictelor care existaseră anterior. Decizia de a accepta relația adolescenților a reprezentat un nou început, iar ulterior s-a ajuns și la logodna celor doi.

Miraj Tzunami a ales atunci să își susțină fiica și să accepte alegerea acesteia, considerând că o relație bazată pe încredere și comunicare este cea mai bună soluție. Familia a stabilit ca nunta să fie organizată după ce Gucci va deveni majoră.

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