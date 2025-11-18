Acasă » Știri » Miraj Tzunami este mai fericit ca niciodată! Fratele lui Tzancă Uraganu a devenit bunic pentru a doua oară

Miraj Tzunami este mai fericit ca niciodată! Fratele lui Tzancă Uraganu a devenit bunic pentru a doua oară

De: Anca Chihaie 18/11/2025 | 14:38
Miraj Tzunami este mai fericit ca niciodată! Fratele lui Tzancă Uraganu a devenit bunic pentru a doua oară

Familia lui Miraj Tzunami trăiește un moment plin de bucurie, după ce fiica cea mare, Iasmina, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Venirea pe lume a micuței a fost întâmpinată cu multă emoție, mai ales că în ultimul an familia a trecut prin numeroase provocări personale. 

Micuța este al doilea copil al Iasminei, care mai are încă o fiică. Astfel, Miraj Tzunami și soția lui, Livia, devin bunici pentru a doua oară, lucru care le umple sufletul de recunoștință. Rudele au primit vestea cu entuziasm, iar casa lor a devenit, în ultimele zile, un loc plin de emoții și pregătiri pentru noul membru al familiei. Bucuria de a ține în brațe o nouă nepoată pare să le fi dat tuturor un nou început și să fi adus pace într-o perioadă marcată de tensiuni.

Miraj Tzunami a devenit bunic!

Livia, mama Iasminei, a împărtășit pe rețelele sociale un mesaj prin care a transmis cât de mult a așteptat acest moment. Pentru ea, venirea pe lume a celei de-a doua nepoate reprezintă o binecuvântare și un motiv de a privi înainte cu speranță. De altfel, întreaga familie aștepta cu emoții nașterea, mai ales că Iasmina a trecut recent prin momente complicate.

”Bine ai venit, nepoata mea! Doamne, ce pot să îți mai cer?! Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit a doua minune a mea. Să îmi trăiești sănătoasă și fericită alături de sora ta mai mare. Te iubesc necondiționat de mult”, a transmis Livia, mama Iasminei.

Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus...
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în...

În ultimele luni, fiica lui Miraj Tzunami s-a confruntat cu dificultăți în viața personală, generate de conflictele cu partenerul ei. Relația lor a fost intens discutată în mediul online, după ce în spațiul public au apărut relatări despre comportamente tensionate și situații care ar fi afectat-o emoțional. Potrivit apropiaților, Iasmina a ales să se întoarcă în casa părintească, acolo unde a găsit sprijinul necesar pentru a-și proteja atât copilul deja născut, cât și sarcina aflată atunci în evoluție.

(VEZI ȘI: TZANCĂ URAGANU ȘI FRATELE SĂU AU AJUNS LA CUȚITE! CELEBRUL MANELIST A FOST FĂCUT PRAF DE MIRAJ TZUNAMI: „SĂ MOARĂ…”)

Iți recomandăm
Cele 2 orașe din România despărțite de doar 50 km, cu diferențe de temperaturi de 15 grade Celsius
Știri
Cele 2 orașe din România despărțite de doar 50 km, cu diferențe de temperaturi de 15 grade Celsius
Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală
Știri
Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face…
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele...
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Mediafax
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală crucială: „Este un drum fără ieșire”
Digi 24
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală...
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Digi24
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Caz rar în showbiz! Decizia surprinzătoare luată de o cunoscută știristă, după ce s-a îngrășat: ...
Caz rar în showbiz! Decizia surprinzătoare luată de o cunoscută știristă, după ce s-a îngrășat: “Mi-e rușine” | EXCLUSIV
Cele 2 orașe din România despărțite de doar 50 km, cu diferențe de temperaturi de 15 grade Celsius
Cele 2 orașe din România despărțite de doar 50 km, cu diferențe de temperaturi de 15 grade Celsius
Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate ...
Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și Andrei, soțul ei, au devenit părinți pentru prima oară
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și Andrei, soțul ei, au devenit părinți pentru prima oară
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce ...
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce să caut acolo” | EXCLUSIV
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă ...
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”
Vezi toate știrile
×