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Nora lui Florin Salam a făcut senzație la nuntă! Rochia extrem de scurtă a atras toate privirile

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 16:00
Nora lui Florin Salam a făcut senzație la nuntă! Rochia extrem de scurtă a atras toate privirile
Mihaela Stoian, imagini cu rochia extravagantă/ sursa foto: social media
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Mihaela Stoian, nora lui Florin Salam, a atras toate privirile. Aceasta a fost invitată la o nuntă, iar ținuta ei a fost impecabilă. Nu putea rata ocazia de a împărtăși imagini inedite în mediul online cu fanii ei, așadar aprecierile nu au întârziat să apară.

Florin Salam are cu ce să se mândrească. Nora sa, Mihaela Stoian, are o siluetă de invidiat și nu ratează nicio ocazie să își etaleze trupul. De această dată, partenera lui Dani Stoian și-a făcut apariția la un eveniment special purtând o rochie îndrăzneață, scurtă și cu un decolteu generos. Bruneta a postat imagini uimitoare pe rețelele de socializare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Nora lui Florin Salam a făcut senzație la nuntă

Mihaela și Dani Stoian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În urmă cu ceva timp, cei doi și-au unit destinele pentru totdeauna, iar nunta lor a fost una ca în basme. Ținutele lor au atras toate privirile, iar acum bruneta face din nou ravagii. Aceasta a fost invitată la o nuntă, acolo unde a optat pentru o ținută incredibilă, de revistă.

Nora lui Florin Salam a purtat o rochie extrem de scurtă, de culoare roz, iar decoletul a fost generos. Mai mult decât atât, contrastul dintre piesa vestimentară și bronzul ei s-a potrivit perfect. Dacă vorbim despre coafură, bruneta a ales ceva simplu, lăsându-și părul lung drept pe spate, iar machiajul a fost unul inedit, care i-a pus în valoare trăsăturile fine. Totuși, Mihaela nu s-a oprit aici, așa că a schimbat rochia, același model, însă, de această dată, într-o altă culoare

Ce rochie de mireasă a purtat Mihaela Stoian

La începutul verii, Mihaela și Dani s-au căsătorit. Ea a avut două rochii de mireasă și a strălucit. Ambele au fost impresionante, însă cea de-a doua a atras toate privirile invitaților. Bruneta a optat pentru o rochie realizată integral din pietre sclipitoare, care i-a pus în valoare talia prin intermediul unui corset elegant. Ținuta a fost completată de mâneci scurte și detalii inedite în zona spatelui.

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Tzancă Uraganu și-a făcut apariția la nunta lui Dani Stoian cu Lambada. Ce mesaj emoționant le-a transmis mirilor: „Când este armonie în casă, toate merg ca pe roate”

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