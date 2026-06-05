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Fiul lui Florin Salam, petrecere cum rar vezi chiar și la milionari! Momentul care i-a lăsat mască pe invitați

De: Andrei Iovan 05/06/2026 | 15:04
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A fost evenimentul care a dat startul verii și care va fi greu de egalat. Fiul cel mare al lui Florin Salam și aleasa inimii lui, Mihaela, au făcut nuntă mare. Un adevărat spectacol, care a adunat familie, prieteni și numeroși invitați veniți să celebreze unul dintre cele mai importante momente din viața celor doi îndrăgostiți. Atmosfera a fost una electrizantă de la început până la final, iar petrecerea s-a transformat rapid într-un adevărat spectacol. Cine a fost invitatul surpriză care a întreținut atmosfera, aflați în rândurile de mai jos. CANCAN.RO are imagini fabuloase! 

Încă din primele ore ale serii, invitații au fost întâmpinați într-un decor impresionant, pregătit până la cel mai mic detaliu. Eleganța și rafinamentul și-au făcut simțită prezența la fiecare pas, însă adevărata magie a început odată cu startul distracției. Nimeni nu a stat prea mult pe scaun, iar ringul de dans a devenit rapid centrul atenției. Mai ales în momentul în care cel care s-a ocupat de întreținerea atmosferei a fost nimeni altul decât Connect-R, care la un moment dat a și primit un teanc de bani din partea socrului mic. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Connect-R a întreținut atmosfera la nunta fiului cel mare al lui Florin Salam

Artistul a făcut ceea ce știe cel mai bine, a transformat întreaga sală într-o mare de energie și voie bună și a reușit să îi ridice pe toți în picioare. În centrul atenției s-a aflat însă mireasa, așa cum era de așteptat. Mihaela a fost una dintre cele mai active prezențe de pe ringul de dans.

Petrecere faraonică la nunta fiului cel mare al lui Florin Salam

Dacă recitalul lui Connect-R a fost unul dintre punctele forte ale serii, momentul tortului a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate și spectaculoase momente ale întregului eveniment. Organizatorii au pregătit un adevărat show vizual, care a lăsat invitații fără cuvinte. Întregul ansamblu a fost poziționat chiar în mijlocul piscinei, pe apă, pe un stand gigantic de culoare roșie. Efectul vizual a fost amplificat de fumul greu care învăluia întreaga construcție, ceea ce a contribiui la crearea atmosferei de poveste.

Momentul tortului a fost unul spectaculos

În paralel, privirile tuturor au fost atrase de jocurile de lumini și de artificiile în formă de morișcă. Aplauzele au răsunat minute în șir, iar Dani și Mihaela au fost vizibil emoționați în timp ce au trăit unul dintre cele mai importante momente ale serii. Distracția nu s-a oprit însă aici. După momentul tortului, muzica a continuat să răsune, iar invitații au revenit pe ringul de dans cu și mai multă energie. Voia bună a fost la cote maxime, iar atmosfera de sărbătoare s-a menținut până în zorii zilei. Ce să mai, a fost un adevărat maraton al distracției și al celebrării iubirii.

NU RATA – Florin Salam, primele declarații despre nunta fiului său cel mare. Mulți credeau că n-o să fie prezent: „Tot ce trebuie să fac este să petrec alături de familie”

Reacție fabuloasă a lui Connect-R după ce a primit un teanc de bani la nunta lui Dani Stoian

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