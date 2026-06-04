Florin Salam, primele declarații despre nunta fiului său cel mare. Mulți credeau că n-o să fie prezent: „Tot ce trebuie să fac este să petrec alături de familie”

Este evenimentul momentului în lumea mondenă: nunta lui Dani Stoian, fiul lui Florin Salam cu Mihaela, cea pe care a ales-o să îi fie jumătate pentru tot restul vieții. Emoțiile sunt la cote maxime, iar evenimentul, deși inițial s-a spus că nu va fi unul fastuos, cu prea multe persoane, s-a dovedit a fi unul de o anvergură demnă de familia lui Florin Salam. Totul a fost organizat în cel mai mic detaliu, iar familia a fost în alertă încă din primele ore ale zilei. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate și declarații direct de la socrul mare.

Florin Salam este în culmea fericirii! Astăzi, fiul lui cel mare, Dani, își unește destinele cu aleasa inimii lui, Mihaela. Deși din declarațiile făcut de el zilele trecute pe un Live pe Tiktok, s-a înțeles că nu va fi alături de fiul său în această zi, artistul a ținut să menționeze că a aranjat să meargă și să-și onoreze evenimentul programat după cununia religioasă a fiului său.

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Florin Salam, primele declarații despre nunta fiului lui: „Sunt emoții pe care nu ai cum să le descrii în cuvinte”

Așa cum era de așteptat, într-o zi atât de imporatantă, emoțiile sunt la cote maxime, iar unul dintre cei mai încercați este Florin Salam, pe care astăzi îl vedem într-o ipostază diferită față de cele cu care suntem obișnuiți, cea de socru mare. Vizibil emoționat, artistul a ținut să sublinieze că, deși este o prezență cunoscută și apreciată la evenimente, de data aceasta rolul principal îi aparține fiului său. Cât despre Roxana, partenera lui de viață, artistul a menționat că ea a fost „regina” și de data aceasta, și s-a ocupat de organizare.

Sunt niște emoții pe care n-ai cum să le descrii, din punctul meu de vedere, dar am o liniște, am o bucurie liniștită în suflet și tot ce trebuie să fac e să petrec alături de familie și să-mi văd de poziția mea de astăzi. Am aranjat să merg un pic mai târziu la un eveniment, după biserică, în timp ce se vor schimba mirii și familia, eu am să cânt undeva 45 de minute și o să ajungem în timp. Asta e viața de artist, a declarat Florin Salam pentru CANCAN.RO.

Întrebat ce sfaturi le-a oferit mirilor înainte de cununia religioasă, Florin Salam a mărturisit că nu a fost vorba despre sfaturi propriu-zise, ci mai degrabă despre grijă și susținere permanentă.

Nu știu dacă pot să spun ce sfaturi le-am dat. Eu le spun tot timpul să aibă grijă de ei, să fie sănătoși. Asta le spun nu doar acum că e nunta, ci în fiecare zi, dacă mă întâlnesc cu ei. Să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi. Cred că mai degrabă ne dau ei la ora asta sfaturi. Mihaela e foarte deșteaptă, băiatul meu e un copil liniștit, dar foarte inteligent și e matur de mic. Viața pe care a trăit-o l-a maturizat, a mai adăugat Florin Salam.

Artistul a vorbit cu respect și afecțiune despre partenera fiului său, Mihaela, pe care o consideră o prezență importantă în viața acestuia.

O respect foarte mult și o iubesc ca pe fata mea. Îi mulțumesc că a fost și este alături de băiatul meu în niște momente grele. Astăzi am să stau atât de liniștit, pentru că băiatul meu este bomboana de pe tort. El este șeful, el este mirele. Eu trebuie să stau pe un scaun, să beau un suc și să privesc bucuria copiilor mei. De data asta vreau să fie toată lumea cu ochii pe el. Dumnezeu să fie cu ei, eu mă rog și pentru Betty și pentru Roberto, exact cum mă rog pentru Dani și soția lui. Viața este așezată de Dumnezeu și trebuie lăsat totul să vină și abia aștept să mă văd și socru mic. Roxana trebuie să se ocupe de copii, să-și aleagă ținuta pentru diseară, tot ce trebuie face ea, iar eu sunt aici cu băiatul, ne-a mai spus Florin Salam.

La final, Florin Salam a transmis și un mesaj pentru fiul său, plin de emoție:

Casă de piatră, să vă dea Dumnezeu sănătate. Dani, te iubesc! Ești puternic și vei fi și mai puternic decât mine, iar Dumnezeu te va feri de rele în viață, am tras eu destule ca tu să întâmpini greutăți, a încheiat artistul.

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Ținuta bizară purtată de nașa lui Dani Stoian și a Mihaelei, în ziua nunții lor. Invitații au rămas muți de uimire!