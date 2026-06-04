Primele imagini de la nunta lui Dani Stoian. Ce rochie de mireasă a ales nora lui Florin Salam

Au apărut primele imagini de la nunta „regească” a lui Dani Stoian, fiul lui Florin Salam. Mireasa a făcut furori cu o rochie spectaculoasă, care ar fi costat câteva mii de euro. Nici ginerele nu s-a lăsat mai prejos și a apărut într-o ținută elegantă, potrivită pentru un eveniment de acest nivel.

Dani Stoian și aleasa inimii lui s-au căsătorit religios pe 4 iunie. Inițial, Salam a spus că nu va fi prezent la marele eveniment pentru că are cântare, dar se pare că a renunțat la tot pentru fiul său. Manelistul, care a fost surprins în imagini cu zâmbetul pe buze, a ales un sacou vișiniu, o pereche de ochelari de soare de lux și pantaloni crem.

Primele imagini de la nunta lui Dani Stoian

Ginerică a vrut să iasă în evidență și s-a îmbrăcat într-o cămașă neagră, pantaloni negri, papion negru și un sacou de un alb imaculat. Nora lui Florin Salam a ales o rochie de tip sirenă cu multe perle, care a atras toate privirile. Nașa și-a făcut apariția într-o rochie neagră spectaculoasă și cu o pereche de ochelari demni de covorul roșu. Și ținuta nașului ar fi luat cinci steluțe dacă era la „Bravo ai stil”.

Înainte de marele eveniment, Florin Salam a spus că n-a fost foarte încântat când a auzit că fiul său vrea o nuntă atipică, adică fără lăutari și fără manele, dar că i-a respectat decizia. El a declarat că Dani a invitat la petrecere doar 50 de familii și că a vrut să fie totul pe „mode moderne”.

„El își face nunta în felul următor: 40 de familii, 50 maxim, cu oameni cu care a fost el la Dinu Lipatti, colegi de-ai lui. A văzut și el în alte părți cu mii de oameni și nu, nu îmi convine. M-a rugat pe mine: «Tată, nu te supăra, ia-ți toți copiii tăi, știu că ai cântare în ziua aceea, sunt de vina eu că am pus data, dar eu vreau să îmi fac în felul meu». Și-a luat niște muzică ușoară, băiatul meu e pe modern”, a declarat Florin Salam pe TikTok.

Florin Salam n-a mai avut ce să facă

Florin Salam a declarat că fiul său este mai sensibil și mai retras și că nu și-a dorit o petrecere cu multe persoane. Manelistul a mai spus că Dani nu l-a lăsat să invite la nuntă nici măcar rudele de la țară.

„Nici din neamurile mele, de la țară, nici din prietenii mei, pentru că își face el. Să nu ziceți după aceea că nu ne-ai anunțat. Ce să anunț? Eu vreau să facă băiatul meu, noi avem timp să ne vedem la toate petrecerile, vin după voi de câte ori aveți nevoie de mine și vă fac eu toate poftele. El e mai sensibil, soția lui la fel, nașii sunt români, sunt mai retrași și nu vor mulți oameni”, a spus manelistul.

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Tensiuni în familia lui Florin Salam, înainte de nunta lui Dani Stoian. Decizia fiului său l-a supărat pe manelist