Florin Salam, absent de la nunta fiului său? Dani a spus clar de ce face petrecerea fără lăutari

Fiul lui Florin Salam, Dani Stoian, se pregătește să își unească destinele religios cu partenera sa, la trei ani după cununia civilă. Evenimentul programat pentru 4 iunie va fi unul fastuos, însă conceput într-un stil complet diferit de petrecerile tradiționale din lumea manelelor, domeniu în care activează tatăl său.

Florin Salam a explicat că la nunta fiului său nu vor exista lăutari sau manele, o alegere care nu îl încântă, dar pe care o respectă pentru fericirea lui Dani Stoian. Artistul a precizat că nu va putea participa la ceremonie, deoarece are deja o cântare programată în aceeași zi, iar fiul său a înțeles situația fără reproșuri.

Florin Salam, absent de la nunta fiului său?

Cântărețul a povestit că Dani Stoian își dorește o nuntă restrânsă, cu invitați apropiați și un concept modern, diferit de petrecerile cu mii de oameni la care a fost obișnuit să participe alături de tatăl său.

„El își face nunta în felul următor: 40 de familii, 50 maxim, cu oameni cu care a fost el la Dinu Lipatti, colegi de-ai lui. A văzut și el în alte părți cu mii de oameni și nu, nu îmi convine. M-a rugat pe mine: «Tată, nu te supăra, ia-ți toți copiii tăi, știu că ai cântare în ziua aceea, sunt de vina eu că am pus data, dar eu vreau să îmi fac în felul meu». Și-a luat niște muzică ușoară, băiatul meu e pe modern”, a declarat Florin Salam pe TikTok.

Dani a spus clar de ce face petrecerea fără lăutari

Dacă în familiile de lăutari nunțile sunt de obicei ample și pline de invitați, Dani Stoian a ales o variantă mult mai discretă. Florin Salam a subliniat că nu a intervenit în organizare și că lista invitaților a fost stabilită exclusiv de tânăr, chiar dacă pe ea nu se regăsesc unele rude sau prieteni apropiați ai artistului.

„Nici din neamurile mele, de la țară, nici din prietenii mei, pentru că își face el. Să nu ziceți după aceea că nu ne-ai anunțat. Ce să anunț? Eu vreau să facă băiatul meu, noi avem timp să ne vedem la toate petrecerile, vin după voi de câte ori aveți nevoie de mine și vă fac eu toate poftele. El e mai sensibil, soția lui la fel, nașii sunt români, sunt mai retrași și nu vor mulți oameni”, a spus manelistul.

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