Vedeta din „Law & Order” este însărcinată! Cum a aflat vestea cea mare: „Am plâns isteric”

Odelya Halevi, actrița cunoscută pentru rolul procuroarei Samantha Maroun din serialul „Law & Order”, a anunțat că este însărcinată cu primul său copil. Vedeta și soțul ei, Aaron Mazor, vor deveni părinții unei fetițe în luna decembrie, iar artista a vorbit deschis despre emoțiile, provocările și momentele speciale prin care trece în această perioadă.

Odelya Halevi și Aaron Mazor vor deveni părinți

Odelya Halevi, în vârstă de 37 de ani, a confirmat că este însărcinată și că ea și soțul său, Aaron Mazor, așteaptă venirea pe lume a unei fetițe, programată pentru luna decembrie. Actrița a povestit că a aflat vestea într-un mod cât se poate de obișnuit.

„Am aflat că sunt însărcinată în modul tradițional, făcând un test de sarcină. Era chiar a doua zi după ce am terminat filmările pentru sezonul 25 din Law & Order și, privind în urmă, semnele erau cu siguranță acolo.”

Privind retrospectiv, Odelya Halevi spune că organismul îi transmitea deja semnale, chiar dacă atunci nu le-a acordat importanță.

„Toată săptămâna intrasem fără nicio reținere în biroul producătorilor și mă serveam cu toată ciocolata pe care o aveau acolo, ceea ce nu seamănă deloc cu mine. Îmi amintesc că mă întrebam: «Cine este persoana asta?» Și atunci mi-am dat seama.”

Sarcina i-a schimbat complet stările emoționale

Deși este extrem de fericită că va deveni mamă, actrița spune că nu era pregătită pentru intensitatea emoțiilor pe care le-a trăit în primele luni de sarcină.

„Lucrul pentru care nu eram deloc pregătită a fost cât de puternice și intense aveau să fie emoțiile mele. Aproape că nu mă mai recunoșteam. Era ca și cum aș fi avut o personalitate dublă.”

În primul trimestru, ea și soțul ei s-au mutat într-un apartament pe care îl renovaseră aproape un an.

„Era ceva ce îmi doream enorm. Și, dintr-odată, am început să urăsc totul la acel apartament. Știam că nu este o reacție rațională. Știam cât de nerăbdătoare fusesem să ne mutăm și că exagerez.”

Actrița crede că mintea ei încerca să gestioneze simultan două schimbări majore din viață.

A plâns ore întregi după ce i s-a rupt o plantă

Unul dintre cele mai emoționante momente s-a petrecut în timpul mutării, când o plantă de care avusese grijă timp de patru ani a fost spartă accidental.

„Îmi amintesc că atunci când cei de la mutări au rupt din greșeală o plantă pe care o «crescusem» timp de patru ani, am plâns isteric, de parcă aș fi pierdut pe cineva drag. Apoi am început să râd pentru că mi-am dat seama cât de dramatică eram, dar tot nu mă puteam opri din plâns.”

Soțul ei a găsit-o singură, într-o cameră întunecată.

„Soțul meu m-a găsit stând singură într-o cameră întunecată, jelind pierderea plantei. În orice altă situație aș fi mers pur și simplu să cumpăr alta, dar chiar am avut nevoie de aproape o săptămână ca să-mi revin după această «tragedie».”

Poftele au apărut pe parcurs

La început, Odelya Halevi era convinsă că nu are pofte specifice sarcinii. În timp, însă, și-a dat seama că anumite alimente deveniseră preferatele ei.

„Credeam doar că mănânc mai mult din alimentele care îmi plăceau deja. Dar într-o seară, după ce am mâncat fulgi de ovăz cu sirop de curmale și o banană congelată, stăteam în pat și încercam să adorm, iar singurul meu gând era: «Abia aștept să mă trezesc mâine ca să mănânc din nou asta».”

Actrița spune zâmbind că acum așteaptă cu nerăbdare micul dejun chiar înainte de a adormi.

„Abia aștept micul dejun înainte să adorm. Și, culmea, înainte să rămân însărcinată nici măcar nu îmi plăceau fulgii de ovăz.”

Momentul în care și-a simțit fetița mișcând

Printre cele mai emoționante clipe din timpul sarcinii se numără momentul în care i-a dat vestea soțului său și, mai recent, prima mișcare a bebelușului.

„Este ceva ce ne-am dorit amândoi enorm. Îmi amintesc că tremuram de emoție. A fost un moment incredibil de intim și de special.”

Despre primul contact cu fetița ei spune că este imposibil de descris în cuvinte.

„Cu doar câteva zile în urmă am simțit-o lovind pentru prima dată. Nu cred că există cuvinte care să descrie pe deplin această senzație. Faptul că știu că există această mică viață care crește în interiorul meu, iar acum îi simt mișcările, creează o legătură cum nu am mai trăit niciodată. Este o amintire frumoasă, în fiecare zi, că toate provocările sarcinii merită.”

„Abia aștept să-mi cunosc fetița”

Privind spre lunile care urmează, Odelya Halevi spune că își dorește cel mai mult momentul în care familia lor va deveni una formată din trei membri.

„Abia aștept să-mi cunosc fetița. Simt deja că o cunosc într-un fel și sunt foarte nerăbdătoare să-i văd chipul, să descopăr cu cine seamănă și să aflu ce personalitate mare va avea.”

Cu umor, actrița mărturisește că mai are încă un lucru pe lista dorințelor.

„Abia aștept să-mi recapăt plămânii, și să mă pot ridica de pe canapea dintr-o singură încercare.”

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