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Valentin Sanfira, la un pas de înec în emisiunea lui Nea Mărin. Codruța Filip a fost cea care l-a salvat!

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 23:40
Valentin Sanfira, la un pas de înec în emisiunea lui Nea Mărin. Codruța Filip a fost cea care l-a salvat!
Valentin Sanfira, la un pas de înec/ sursa foto: captură Antena 1
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Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat la începutul acestui an. Deși după despărțire nu au mai avut apariții publice, acum, cei doi pot fi văzuți la emisiunea lui Nea Mărin. Filmările au avut loc în urmă cu mai mult timp, astfel că au fost surprinși în ipostaza de cuplu. Totuși, artistul a avut parte de un moment cumplit.

Celebra emisiune a lui Nea Mărin, difuzată pe Antena 1, transmite episoadele în care apar Codruța Filip și Valentin Sanfira. În acea perioadă cei doi formau un cuplu, astfel că erau acolo unul pentru celălalt. Mai mult decât atât, solista chiar l-a salvat pe fostul partener, care a fost la un pas de înec. Bărbatul a fost nevoit să treacă peste o probă dificilă, însă a întâmpinat probleme. Acesta s-a panicat, mai ales că în urmă cu ceva ani a suferit un accident teribil.

Valentin Sanfira, la un pas de înec

În ediția de marți, 21 iulie, a emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, echipa formată din Valentin Sanfira și Codruța Filip a fost nevoită să treacă peste o probă care presupunea un traseu pe apă. Proba l-a pus în dificultate pe solist și asta pentru că a căzut în apă și era la un pas de înec. Fosta soție nu știa cum să îl salveze mai repede, însă totul s-a încheiat cu bine. Artistul a povestit cum era să se înece și despre sperietura pe care a tras-o.

Vai, ce era să mă înec!, a spus Valentin Sanfira, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere.

Valentin Sanfira, la un pas de înec/ sursa foto: captură Antena 1
Valentin Sanfira, la un pas de înec/ sursa foto: captură Antena 1

Ulterior, bărbatul a explicat că a trecut printr-o tragedie în urmă cu mai mulți ani, despre care puțini știu. Acesta s-a panicat foarte tare atunci, precizând că impactul a fost atât de puternic, încât putea să își piardă viața dacă nu purta cască. Totuși, momentul periculos a trecut, iar fosta parteneră i-a fost alături pe tot parcursul probei și l-a încurajat constant.

Nu eram așa panicos, de felul meu. Eu am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și puteam să mor dacă nu aveam cască. De atunci am rămas cu panică, a mai povestit artistul.

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