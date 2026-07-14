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Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”

De: Irina Vlad 14/07/2026 | 23:51
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Codruța Filip/ sursă foto: Instagram
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Codruța Filip se află în aceste zile în Egip, într-o vacanță în care a plecat alături de părinții ei. Însă, chiar și când are puțin timp liber pentru propriul suflet, ea nu renunță la rutina zilnică de acasă. Care este obiceiul de la care nu face nicio excepție, indiferent de locul unde se află?

De când a devenit o femeie liberă, Codruța Filip își dedică tot mai mult timp propriei evoluții, pe lângă proiectele muzicale în care este deja implicată. Proaspăt divorțată de Valentin Sanfira, artista a luat-o de la zero și și-a construit o nouă viață. A renunțat la vechile obiceiuri și a adoptat o rutină care i-a redat un tonus mai bun și o minte mai clară.

Obiceiul de la care Codruța Filip nu se abate nici în vacanță

Recent, profitând de perioada concediilor de vară, Codruța Filip le-a făcut părinților ei o surpriză și au plecat împreună într-o vacanță în Egipt. Printre monumente istorice, atracții turistice și momente de distracție sau relaxare, artista nu a uitat de rutina pe care o are acasă. Pe social media, ea le-a arătat prietenilor virtuali că, indiferent de situație, destinație și locație, nu renunță la sport.

Artista s-a filmat în sala de fitness a hotelului în care este cazată, și-a prezentat trupul tonifiat și a dat de înțeles că „arta cere sacrificii”. În dreptul imaginilor ea a scris un mesaj scurt și la obiect: „Vacanță, dar totuși…”

Codruța Filip/ sursă foto: social media

„Alimentația este un pic haotică”

Chiar dacă este prinsă între studioul de înregistrare, concerte și evenimente private, Codruța Filip își găsește mereu timp pentru a merge la sala de fitness. Recent, ea a mărturisit că, în ciuda programului haotic, reușește să ajungă în sala de sport de 4-5 ori pe săptămână.

Pentru a nu lua niciun gram în plus pe cântar, ea a recunoscut că mișcarea are un rol important în lupta cu kilogramele, însă o alimentație  corectă este cea care face cu adevărat diferența.

Deși programul Codruței Filip nu îi permite aproape tot timpul să își urmeze rutina, împărțită între studioul de înregistrae, concerte și evenimente, ea susține că indiferent de situație reușește să ajungă de cam de 4-5 ori pe săptămână la sala de fitness.

„De sport mă țin. Cam de 4-5 ori pe săptămână ajung la sport. Aproape în fiecare zi, da. Dacă mă trezesc, de exemplu, la 7 dimineața și termin programul la 22.00 seara, la 22.30 sunt în sala de sport. Indiferent de cât de obosită aș fi. Alimentația este un pic haotică.

Încerc, mă străduiesc să mănânc sănătos, dar având în vedere că sunt mereu pe drumuri și alerg la evenimente și concerte, îmi încurcă un pic planurile.”, a spus Codruța Filip într-un interviu.

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