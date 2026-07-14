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Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni

De: Alina Drăgan 14/07/2026 | 23:15
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor
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Încă din copilărie, mulți români au auzit același sfat atunci când cerul se întunecă și începe furtuna: scoate toate electrocasnicele din priză. De-a lungul timpului, odată cu apariția instalațiilor electrice moderne și a sistemelor de protecție, mulți au ajuns să creadă că această măsură nu mai este necesară. Reușește tehnologia actuală să protejeze aparatele din casă? Electricienii spun că răspunsul nu e chiar atât de simplu.

Furtunile puternice pot produce efecte și în interiorul locuințelor, nu doar în exterior. Chiar dacă majoritatea caselor sunt echipate cu siguranțe moderne și, în unele cazuri, cu paratrăsnete, acestea nu pot elimina complet riscul producerii unor supratensiuni care să afecteze electronicele și electrocasnicele. Potrivit specialiștilor, totul depinde de tipul descărcării electrice și de locul în care lovește fulgerul.

Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor

Specialiștii explică faptul că, în cele mai multe cazuri, instalațiile de protecție fac față descărcărilor obișnuite de fulger. Totuși, există și un tip mult mai rar de fenomen, cunoscut drept fulger pozitiv, care poate produce efecte mult mai puternice decât descărcările clasice.

Potrivit experților, acest tip de fulger generează un câmp electromagnetic foarte intens, capabil să inducă tensiuni în instalația electrică a locuinței. În astfel de situații, chiar și aparatele conectate la o rețea protejată pot avea de suferit. Mai mult, specialiștii avertizează că întreruperea alimentării din tabloul electric nu garantează protecția echipamentelor, deoarece inducția poate apărea indiferent de poziția siguranțelor.

Astfel, electricienii spun că cea mai sigură metodă de protecție rămâne deconectarea fizică a electrocasnicelor din priză. Televizoarele, calculatoarele, routerele, aparatele de aer condiționat sau alte dispozitive electronice sensibile ar trebui scoase din priză atunci când furtuna este puternică, mai ales dacă aceasta se desfășoară în apropierea locuinței.

Conform experților, fulgerul pozitiv poate fi recunoscut printr-o străfulgerare foarte intensă și aproape perfect dreaptă, urmată de un tunet care seamănă mai degrabă cu o explozie decât cu zgomotul obișnuit al furtunii. În astfel de momente, riscul de avariere a aparaturii este cel mai ridicat.

Chiar dacă probabilitatea ca electrocasnicele să fie afectate la fiecare furtună este redusă, ea nu este inexistentă. Atunci când fulgerul lovește în apropierea casei sau în rețeaua electrică, riscul există. Așa că electricienii recomandă ca, atunci când este posibil, aparatele importante să fie deconectate din priză până la trecerea furtunii.

 

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