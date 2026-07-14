Dorința de suflet a Roxanei Vașniuc. Vedeta a vorbit deschis despre rugăciunile sale

De când a devenit o femeie liberă, Roxana Vașniuc a ales să își îndrepte toată atenția și energie spre dezvoltarea personală, consolidarea carierei și conexiunea cu Divinitatea. Privind viața dintr-o altă perspectivă, cu mai mult devotament, ea a luat-o de la zero cu mult curaj.

După 14 ani în care s-a dedicat aproape în totalitate familiei, Roxana Vașniuc privește acum viața dintr-o altă perspectivă. Prezentatoarea TV se concentrează pe carieră, însă nu uită nicio clipă de liniștea interioară. Odată cu schimbarea statutului matrimonial, Roxana a simțit pe propria piele cum un val de oportunități profesionale i-au „invadat” viața.

Dorința de suflet a Roxanei Vașniuc

Recunoscătoare pentru numeroasele proiecte din ultima perioadă, care o readuc în atenția publicului, decizia de a avea încredere în Divinitate și în propriile forțe îi confirmă faptul că a făcut cele mai importante alegeri din viața sa de până acum.

Recent, în timp ce trecea pe lângă o biserică, Roxana Vașniuc a simțit nevoia să împărtășească acest moment cu o parte din comunitatea sa de pe social media. A publicat un Instastory cu lăcașul sfânt, alături de un mesaj: „Mie să-mi dai sănătate că le fac eu pe toate”, a fost mesajul Roxanei Vașniuc, în dreptul căreia a publicat un Instastory cu o biserică.

Ce își dorește Roxana Vașniuc de la un bărbat

Roxana Vașniuc și Ionuț, soțul ei, au divorțat după 14 ani de relație și un copil împreună. Separarea a avut loc la începutul anului 2026, însă, odată cu trecerea timpului, prezentatoarea TV a început să se gândească deja la viitorul partener. Ea a transmis un mesaj direct, fără rețineri, în mediul online, despre ceea ce consideră ea că merită să primească de la cei din jur, în special de la un bărbat.

„Toți bărbații ar trebui să știe că în orice femeie trăiește o fetiță care iubește dulciurile, florile și îmbrățișările. Adevărata eleganță nu vine din ceea ce porți, ci din modul în care îți porți sufletul. Să fii o femeie frumoasă este un dar, dar să fii muncitoare, descurcăreață și, mai ales, corectă cu cei din jur este o alegere. Am ales să reușesc prin propriile dorțe, rămânând loială principiilor mele. Pentru că succesul are alt gust când îți știi valoarea și capacitatea”, a transmis Roxana Vașniuc într-una dintre postările sale.

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