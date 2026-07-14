Acasă » Știri » Michelle, mărturii despre scandalul monstru izbucnit în afaceri. Cine administra banii și produsele

Michelle, mărturii despre scandalul monstru izbucnit în afaceri. Cine administra banii și produsele

De: Simona Vlad 14/07/2026 | 22:38
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Michelle a oferit noi explicații în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, unde a vorbit despre colaborarea care s-a transformat într-un scandal monstru. Influencerița a susținut că rolul ei în proiect a fost diferit de cel prezentat public și a explicat cum s-a ajuns la ruptura dintre ea și foștii parteneri. CANCAN.ro are toate detaliile în premieră!

Michelle susține că a fost cooptată pentru partea creativă și dezvoltarea identității brandului. Ea ne-a declarat că experiența în psihologie și interesul pentru marketing au ajutat-o să construiască imaginea produsului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am terminat psihologia, dar nu activez în domeniul acesta, fiind psihoterapeut și având activități în cabinet. Întotdeauna mi-a plăcut să merg în alte ramuri ale psihologiei. Unul dintre ele este acela de a crea branduri și de a face lucruri creative. Nu am mers acolo să căutăm niște parfumuri pe care să le aducem. Ei au fost singurii care au putut face proiectul acesta. Lichidul trebuia să fie negru și nimeni nu putea să-l facă. Proiectul era făcut dinainte de mine, iar ulterior colega mea de facultate, Cristina, a dorit să mă implice.”

Michelle a explicat că a acceptat colaborarea deoarece avea nevoie de oameni care să administreze proiectul. Potrivit declarațiilor sale, Cristina i l-a prezentat ulterior și pe Daniel, iar întreaga colaborare părea să funcționeze ca pe roate.

„Eu aveam nevoie în proiect de oameni, pentru că singură nu pot să gestionez un asemenea proiect. Cristina era un om de încredere și, în momentul de față, eu o consider la fel. Ulterior mi l-a propus și pe Daniel, fiind partenerul ei de viață. Eu am rămas șocată când am văzut acum în presă acest scandal sau război pe care îl avem, pentru că ei au refuzat să mai răspundă. În momentul în care am început proiectul, totul era pus pe masă. Nu am făcut eu parfumurile în sine. Tot ceea ce înseamnă concept, proiect, filozofie… Gândește-te că până și pozele și catalogul le-am făcut eu personal. În momentul în care am început să pun niște limite și am înțeles că marketingul este cu totul altceva decât vor ei, lucrurile s-au schimbat. Au refuzat să-mi mai răspundă la telefon din senin.”

Michelle a declarat că nu a avut control asupra activității financiare sau administrative. Ea spune că foștii parteneri gestionau atât firma, cât și stocurile de produse, iar acest lucru a fost demonstrat ulterior și în instanță.

„Eu nu am mai avut acces la nimic. Ținând cont că toate erau la ei acasă, eu nu am avut niciodată acces la conturile firmei. Nu aveam cum să controlez nimic. Ei aveau în gestiune și parfumurile. Ei mergeau la magazine și le-am dat mână liberă. Ulterior, tot eu sunt acuzată. În momentul în care am ajuns în instanță, s-a demonstrat clar.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Michelle răspunde acuzațiilor foștilor parteneri de afaceri. Cum s-a terminat, de fapt, colaborarea: “Au încercat să mă izoleze”

Fiica lui Eros Ramazzotti s-a căsătorit în Sicilia. Detalii de la nunta care a durat trei zile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Știri
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de euro
Știri
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de…
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța:...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit în fiecare lună
Adevarul
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
Click.ro
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Descopera.ro
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape ...
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de euro
A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina ...
A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina Maria avea 69 de ani
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni
Rezultate dezamăgitoare pentru Disney la box office. Un nou remake live-action a debutat cu încasări ...
Rezultate dezamăgitoare pentru Disney la box office. Un nou remake live-action a debutat cu încasări sub așteptări
„Zombie filler”, nouă fiță în materie de intervenții estetice! Grăsimea provenită de la donatori ...
„Zombie filler”, nouă fiță în materie de intervenții estetice! Grăsimea provenită de la donatori decedați, folosită pentru a modela sânii sau fesele
Vezi toate știrile