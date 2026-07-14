Michelle, mărturii despre scandalul monstru izbucnit în afaceri. Cine administra banii și produsele

Michelle a oferit noi explicații în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, unde a vorbit despre colaborarea care s-a transformat într-un scandal monstru. Influencerița a susținut că rolul ei în proiect a fost diferit de cel prezentat public și a explicat cum s-a ajuns la ruptura dintre ea și foștii parteneri. CANCAN.ro are toate detaliile în premieră!

Michelle susține că a fost cooptată pentru partea creativă și dezvoltarea identității brandului. Ea ne-a declarat că experiența în psihologie și interesul pentru marketing au ajutat-o să construiască imaginea produsului. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am terminat psihologia, dar nu activez în domeniul acesta, fiind psihoterapeut și având activități în cabinet. Întotdeauna mi-a plăcut să merg în alte ramuri ale psihologiei. Unul dintre ele este acela de a crea branduri și de a face lucruri creative. Nu am mers acolo să căutăm niște parfumuri pe care să le aducem. Ei au fost singurii care au putut face proiectul acesta. Lichidul trebuia să fie negru și nimeni nu putea să-l facă. Proiectul era făcut dinainte de mine, iar ulterior colega mea de facultate, Cristina, a dorit să mă implice.”

Michelle a explicat că a acceptat colaborarea deoarece avea nevoie de oameni care să administreze proiectul. Potrivit declarațiilor sale, Cristina i l-a prezentat ulterior și pe Daniel, iar întreaga colaborare părea să funcționeze ca pe roate.

„Eu aveam nevoie în proiect de oameni, pentru că singură nu pot să gestionez un asemenea proiect. Cristina era un om de încredere și, în momentul de față, eu o consider la fel. Ulterior mi l-a propus și pe Daniel, fiind partenerul ei de viață. Eu am rămas șocată când am văzut acum în presă acest scandal sau război pe care îl avem, pentru că ei au refuzat să mai răspundă. În momentul în care am început proiectul, totul era pus pe masă. Nu am făcut eu parfumurile în sine. Tot ceea ce înseamnă concept, proiect, filozofie… Gândește-te că până și pozele și catalogul le-am făcut eu personal. În momentul în care am început să pun niște limite și am înțeles că marketingul este cu totul altceva decât vor ei, lucrurile s-au schimbat. Au refuzat să-mi mai răspundă la telefon din senin.”

Michelle a declarat că nu a avut control asupra activității financiare sau administrative. Ea spune că foștii parteneri gestionau atât firma, cât și stocurile de produse, iar acest lucru a fost demonstrat ulterior și în instanță.

„Eu nu am mai avut acces la nimic. Ținând cont că toate erau la ei acasă, eu nu am avut niciodată acces la conturile firmei. Nu aveam cum să controlez nimic. Ei aveau în gestiune și parfumurile. Ei mergeau la magazine și le-am dat mână liberă. Ulterior, tot eu sunt acuzată. În momentul în care am ajuns în instanță, s-a demonstrat clar.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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