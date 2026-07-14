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A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina Maria avea 69 de ani

De: Paul Hangerli 14/07/2026 | 23:30
A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina Maria avea 69 de ani
Oradea pierde o artistă respectată, sursa-colaj CANCAN.RO
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Lumea culturală din Oradea este în doliu după moartea Iulianei Băican Chelu, interpretă de muzică populară, fost sufleor al Teatrului Regina Maria și una dintre cele mai cunoscute prezențe din viața artistică a orașului. Vestea a fost anunțată de fiica sa, Alexandrina Chelu, printr-un mesaj sfâșietor publicat pe rețelele de socializare.

Mesajul sfâșietor al fiicei sale

Iuliana Băican Chelu s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, cu doar câteva zile înainte de a împlini 70 de ani, pe 29 iulie.

Anunțul decesului a fost făcut marți de fiica artistei, Alexandrina Chelu, printr-o postare pe Facebook.

„Doamne, ai ales să o iei pe mama…. Iuliana Baican Chelu……….. De ce….”, a scris aceasta.

Până în prezent, familia nu a făcut publică cauza decesului și nici nu a anunțat când vor avea loc ceremoniile funerare.

O viață dedicată muzicii și teatrului

Născută pe 29 iulie 1956, în Voivozi, județul Bihor, Iuliana Băican Chelu și-a dedicat întreaga viață culturii.

Publicul bihorean a cunoscut-o în primul rând ca interpretă de muzică populară și de doine, fiind prezentă timp de decenii la spectacole și evenimente culturale organizate în Oradea și în județul Bihor.

În paralel, a fost una dintre cele mai respectate prezențe din culisele Teatrului Regina Maria. Din 1982, a lucrat ca sufleor în cadrul Trupei „Iosif Vulcan”, activitate pe care a desfășurat-o timp de peste trei decenii.

Numele său apare în echipele unor spectacole importante ale teatrului orădean, precum „Dona Juana”, „Bărbierul din Sevilla” și „Exerciții de dicție pentru câinii fără stăpân”.

În 2012, a urcat și pe scenă în spectacolul „Luth, compagnon”, producție realizată de Teatrul Regina Maria și Fundația Rock Filarmonica Oradea, unde a semnat scenografia și costumele împreună cu Oana Cernea.

A promovat cultura locală și prin televiziune

Activitatea sa artistică nu s-a limitat la scenă.

Iuliana Băican Chelu a realizat ani la rând emisiunea muzicală „Portativ”, difuzată de televiziunea locală TVS, unde a avut ca invitați artiști, muzicieni și actori din Oradea.

Prin această emisiune a promovat muzica populară, folkul, jazzul și numeroși artiști locali, contribuind la susținerea vieții culturale din oraș.

A fost absolventă a Universității din Oradea, promoția 2008, unde a studiat muzica și actoria, după ce anterior urmase cursurile Colegiului Național „Emanuil Gojdu”.

Alături de Florian Chelu Madeva și fiica lor, în numeroase proiecte culturale

Iuliana Băican Chelu a format, alături de soțul său, muzicianul și compozitorul Florian Chelu Madeva, și fiica lor, Alexandrina Chelu, una dintre cele mai cunoscute familii implicate în viața artistică a Oradiei.

A participat constant la proiectele Rock Filarmonicii Oradea, inițiate de soțul său, iar una dintre ultimele sale apariții publice a avut loc în august 2025, la concertul comemorativ „Give Peace a Chance”, dedicat victimelor bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki.

În fiecare an, Iuliana Băican Chelu, Florian Chelu Madeva și Alexandrina Chelu erau amfitrionii acestui eveniment organizat la Muzeul Țării Crișurilor.

A coordonat timp de peste două decenii atelierul Steaguri Oradea

Pe lângă activitatea artistică, Iuliana Băican Chelu s-a implicat și în afacerea familiei.

Din 2003, a administrat atelierul Steaguri Oradea, dezvoltat împreună cu fiica sa.

Atelierul este cunoscut pentru realizarea de drapele, fanioane, cocarde, steme și alte produse textile destinate instituțiilor publice, școlilor, primăriilor, organizațiilor și clienților din România și din străinătate.

În 2023, afacerea familiei a aniversat trei decenii de activitate.

Comunitatea artistică din Oradea pierde o prezență respectată

Moartea Iulianei Băican Chelu reprezintă o pierdere importantă pentru comunitatea culturală din Bihor.

De-a lungul carierei, ea a fost apreciată pentru profesionalism, discreție și devotamentul față de teatru și muzică. Fie că se afla în lumina reflectoarelor, ca interpretă de muzică populară, fie în culisele scenei, unde a sprijinit generații întregi de actori, Iuliana Băican Chelu și-a dedicat întreaga viață culturii.

Dispariția sa lasă un gol profund în lumea artistică orădeană și în inimile celor care au cunoscut-o, au colaborat cu ea și i-au apreciat munca.

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